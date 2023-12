"Llevo aquí cuatro horas y nadie quiere ayudarme". Esa es la denuncia que hace una mujer de Altea que se ha desplazado esta mañana al aeropuerto de València para recuperar un iPad que olvidó en un avión en el que viajaba hace unos días. Según ha podido saber gracias al sistema de geolocalización de los productos electrónicos como el que ella tiene, el dispositivo se encuentra en un angar del aeropuerto pero desde que ha llegado a la ventanilla, nadie le da una respuesta.

"La tablet está a 8 minutos caminando desde donde estamos. Yo no tengo acceso al angar, que me parece bien, pero algún trabajador podría ir a buscarlo; llevo cuatro horas aquí y he venido desde Altea. ¿Cuánto más tendré que esperar?", lamenta.

La ciudadana se dejó el dispositivo en el avión en el que viajaba hace unos días y hoy se ha desplazado para recoger su objeto. "El personal me ha dicho que no estaba aquí y que 'verían lo que pueden hacer', pero no han hecho nada", critica. Asimismo, señala que se ha acercado a otras ventanillas y departamentos y no le han sabido dar soporte algún. "Nadie me quiere ayudar", sentencia.