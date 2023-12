La expansión del flamenco obliga al Consell a compensar a los arroceros

De unos 12.000 ejemplares el invierno pasado, a cerca de 28.000 en este. Los flamencos (Phoenicopterus roseus) han proliferado de tal manera que los arroceros han alertado de las graves consecuencias para la cosecha obligando a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca a habilitar fórmulas de apoyo para el sector. «Los daños pueden ser muy elevados y necesitamos buscar la mejor manera de ayudarles», apuntaban desde el departamento que dirige José Luis Aguirre (Vox).

En Agricultura reconocían a Levante-EMV las enormes mermas que están sufriendo los productores valencianos por la fauna salvaje, de ahí que en los presupuestos de conselleria se contemple una línea específica para paliar los efectos de las poblaciones cinegéticas. El problema es que el flamenco no entra en ese capítulo y aunque no está catalogada como especie vulnerable o amenazada no se la puede abatir para su control. «La situación es delicada, porque nos encontramos ante un ave protegida, con competencias de Medio Ambiente, muy valorada por la sociedad y en un entorno tan único como es l’Albufera», explicaban.

La inquietud entre los agricultores va a más especialmente ahora que los expertos han confirmado que las colonias del Racó de l'Olla se preparan para la nidificación, algo que ocurrió por primera vez el año anterior en esta área de reserva del Ayuntamiento de València. Entonces llegaron a nacer unos 5.000 polluelos.

«Estamos asustados»

«Estamos asustados, si no se toman medidas antes de la próxima campaña del arroz, los flamencos nos van a hacer un daño terrible». Así lo manifestaba ayer el responsable de la sectorial del arroz de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), José Pascual Fortea. En la misma línea se expresaba desde la Unió Llauradora i Ramadera su secretario general, Carles Peris.

Fortea recordaba que las bandadas de flamencos ya ocasionaron daños en las cosechas anteriores, a los que se suman «los perjuicios que venían provocando los patos». «La cría y multiplicación de ejemplares en el paraje amenazan con incrementar las pérdidas en el sector», subrayaba. «En primavera los flamencos pisotean los campos recién sembrados con tal virulencia que los agricultores no solo pierden esas plantas sino que, en muchos casos, no resiembran porque no vale la pena, ya que la producción recolectada en la siega resulta tan exigua que no compensa los costes de producción», insistían.

Así, AVA-ASAJA reclama a las distintas administraciones que tomen cartas en el asunto. Fortea advierte: «o bien reducen la población de flamencos a unos niveles razonables que permitan compatibilizarla con la actividad arrocera, o establecen una línea de compensaciones con una suficiente cuantía económica para cubrir los daños totales en el cultivo». «La situación es muy preocupante y quedarse de brazos cruzados no es una opción si queremos seguir produciendo arroz, un cultivo que contribuye de manera decisiva al mantenimiento del parque natural», subrayaban desde AVA-ASAJA.

Enmienda rechazada

Desde la Unió Llauradora recordaban por su parte una enmienda presentada a los presupuestos de 2024 donde solicitaban una compensación por los perjuicios causados por la avifauna en el arrozal. «Fue rechazada», señalaba Peris. Enric Bellido, de la sectorial de la Unió, reiteraba que están «realmente asustados» vistos los precedentes de la última campaña. «En una noche pueden dejar un campo totalmente destrozado», recordaba.

Lo cierto es que colectivos ambientalistas como SEO BirdLife ya advertían el año pasado de las consecuencias que tendría el asentamiento del flamenco, una especie en expansión por el Mediterráneo que remueve y filtra la tierra con el pico para obtener la comida. «Dar ayudas ya es insuficiente, hay que buscar medidas para ahuyentarlos», avanzaba Enric Bellido.