Del Gobierno central también se vuelve

En política, y más desde la llamada periferia, irse a Madrid es una expresión con significante propio. Un nombramiento con cargo ratificado en Consejo de Ministros —más aún si es para formar parte de él— suele suponer la guinda de una carrera para quien ha estado bregado en estructuras autonómicas y municipales o incluso en las Cortes Generales estatales. El ejecutivo central es la cúspide de la pirámide administrativa. Sin embargo, a veces la guinda no es el último bocado del pastel.

El Gobierno de España puede ser el final de trayecto, con su correspondiente salida como una despedida definitiva de la primera línea, pero también, puede ser un punto intermedio. Incluso un trampolín. Reluce el caso de Salvador Illa en el PSC y en la rumorología que estos días envuelve al PSPV la mirada está puesta en un posible camino de regreso ungida como líder autonómica la hoy ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant.

La exalcaldesa de Gandia cuenta con ejemplos recientes de que el paso por el Gobierno de España ha dejado de actuar como coda de una trayectoria. Lejos quedan Joan Lerma o Eduardo Zaplana que entraron en el Consejo de Ministros como broche final a sus currículums políticos. No son pocos los que desde entonces, pisaron moqueta en la Villa y Corte y, una vez terminó su mandato, han tenido en la vuelta a casa una oportunidad política de primer nivel.

El ejemplo más claro por cargo y actualidad es el de Susana Camarero. Su regreso a la primera línea de la política autonómica fue en julio como vicepresidencia segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Antes fue secretaria de Estado de Igualdad. Fue entre 2014 y 2016, con Mariano Rajoy en la Moncloa, cuando se impulsó el I Pacto de Estado contra la violencia machista como recuerda en sus intervenciones. Tras su salida, terminó la legislatura como senadora hasta 2019 y después pasó a la empresa privada. Hasta su regreso al Consell.

Quien hoy actúa como su azote en las Corts desde la tribuna de los socialistas también ha logrado rehacerse de la salida del Gobierno central para que esta no sea el final de su vida política. Rosa Peris fue directora del Instituto de la Mujer entre 2004 y 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Sin embargo, 14 años después, hoy es diputada en las Corts y vicesecretaria de Igualdad del PSPV, ámbito en el que cuenta con predicamento interno.

En un caso similar al de Camarero, Héctor Illueca también ocupó una vicepresidencia en el Consell —la segunda— después de pasar por el Gobierno central. Su salto fue directo desde la Inspección de Trabajo del ministerio de Yolanda Díaz a la Conselleria de Vivienda representando a Unides Podem. Los morados hoy están descabezados en la Comunitat Valenciana aunque como referente se erige la exdirectora del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez para una necesaria reconstrucción.

Experiencias breves

Pero aunque haya vida en la política valenciana después del paso por la estatal, no siempre trae buenos resultados ni reimpulsa una carrera. Rubén Moreno, secretario general en el Ministerio de Sanidad, tuvo un paso fugaz en la vuelta a la política valenciana como presidente de la gestora del PP provincial de Valencia mientras que Ana Botella, la última secretaria de Estado valenciana hasta que nombraron a Arcadi España y Rebeca Torró, se quedó fuera de las últimas listas al Congreso tras su paso por Interior.

Peor le fue a Jordi Sevilla con un intento de experiencia valenciana interrumptus. El ministro de Administraciones Públicas durante los tres primeros años de Zapatero anunció su intención de liderar el PSPV en 2007. Meses después renunció a la carrera orgánica ante el fracaso que se le venía encima. Tampoco logró su objetivo la exministra de Cultura durante los gobiernos de Felipe González, la ya fallecida Carmen Alborch, cuando se presentó a las elecciones municipales de 2007 para arrebatarle la Alcaldía a Rita Barberá. No solo no lo logró sino que la entonces alcaldesa mejoró en dos concejales sus resultados. Porque no todos los viajes de ida y vuelta tienen el mismo final.