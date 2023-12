El portavoz adjunto del PSPV en las Corts Valencianes, Toni Gaspar, ha instado al Consell de Mazón a "escuchar a los expertos y seguir sus recomendaciones para defender un modelo de financiación justo". Así se ha pronunciado Gaspar tras la reunion de la consellera de Hacienda, Ruth Merino con los expertos para hablar de la financiación autonómica. En este sentido, el socialista ha pedido al Consell de PP y Vox que "antepongan los intereses de la Comunitat a los del PP para reclamar una nueva financiación y la justa condonación de la deuda"

El socialista considera que "se ha abierto en el Gobierno de España una ventana de oportunidad para dar solución a este lastre que lamentablemente ha marginado a nuestra comunidad demasiado tiempo" y "da la sensación que a estas alturas el ejecutivo de Mazón va a remolque a la hora de presentar una propuesta", ha criticado.

Por último, el portavoz adjunto apunta que "esperemos que esa falta de propuesta no sea por estar más pendiente de las reacciones de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP y que no tienen nuestras mismas necesidades, ni por sus socios de ultraderecha en la Comunitat Valenciana, que ya han dicho que no van a ayudar".