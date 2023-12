La cosa sigue muy negra en la pluviometría mediterránea porque la racha seca se hace eterna y las reservas que no se han agotado se van a agotar. Nada va a cambiar en el corto plazo, y esperando que el tiempo vuelva a dar noticias que comentar, no me queda otra que incidir en cuestiones ambientales.

En diciembre, bajo los auspicios de la Cooperativa de Cocentaina, se celebró el IV Aove Forum Fira de Tots Sants y en ella todo gira en torno al aceite de oliva, pero con la virtud de un enfoque multidisciplinar, abordado en distintas mesas y ponencias. Desde el punto de vista ambiental, el olivar, debidamente cultivado, es un verdadero bosque y un sumidero de CO 2 de gran valor. La nueva PAC reconoce toda una serie de cuestiones ambientales, desligadas de lo productivo, por las que las explotaciones pueden cobrar, pero la burocracia lo hace todo tan complicado que muchos pequeños productores van a abandonar sus cultivos no rentables y sólo entonces habrá lamentos, traducidos en incendios forestales de más envergadura, pérdida de suelo fértil y empobrecimiento paisajístico. Es curioso que todo el mundo vea bien el acuerdo alcanzado en Doñana por el que los que regaban ilegalmente dejen de regar a cambio de una espectacular suma de dinero, un chantaje en toda regla, mientras los pequeños oleicultores no perciben nada por seguir haciéndolo bien. Hay contempladas ayudas a espacios agrícolas como sumidero de CO 2 , similares a las de los terrenos forestales, pero se debe alcanzar un umbral de extensión mínimo, demostrando una vez más que en el tema del cambio climático, y a la vista está lo ocurrido también en la COP 27, los grandes siguen siendo los que siempre ganan. Los valores para la salud bascular del AOVE frente a otro tipo de grasas fueron demostrados en la mesa correspondiente, con la defensa de que una buena política de salud pública, que favorezca su consumo, puede ser más barata y efectiva que la inversión en medicamentos. No cabe pensar en campañas directas que no suelen tener impacto, sino introducir en todo tipo de programas audiovisuales, sobre todo los de ficción, el consumo de aceite de oliva virgen de forma machacona. Desde el punto de vista económico hay que adoptar todo aquello que pueda ayudar, sin menoscabar aspectos sociales y ambientales, y el oleoturismo puede jugar un papel complementario que puede tener también una función educativa. Fueron demasiados los aspectos tratados como para enumerarlos todos, pero lo mejor fue que todos hablamos de lo que entendíamos y escuchamos a otros que entendían cada uno de lo suyo, todo en torno al olivo.