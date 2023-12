Carlos Mazón se ha estrenado este viernes con su primer discurso de fin de año como president de la Generalitat. En realidad, como sucede siempre en estos casos, el vídeo fue grabado hace ya unos días. Pero más que el cuándo, en este caso es relevante el dónde: en el castillo de Santa Bárbara de Alicante.

Aquí se encuentra ya la primera clave del mensaje institucional del nuevo jefe del Consell, natural de esta ciudad, primer líder del ejecutivo valenciano que se presentó por la circunscripción del sur y que lleva a gala ese alicantinismo con el que de paso denuncia el abandono a esta zona de sus predecesores en el cargo.

La corbata elegida, otra vez la de los zapatos rojos de Elda que le regaló el alcalde de la localidad, Rubén Alfaro, es otro guiño a su provincia.

Siguiendo la tónica habitual de estos discursos, Mazón ha lanzado un mensaje de concordia y unidad entre valencianos, apelando a la "serenidad" como valor fundamental de su proyecto. Entre las reivindicaciones, la reforma del sistema de financiación ha vuelto a ser un fijo, aunque con menos peso que en discursos anteriores (solo la ha citado una vez). El jefe del Consell ha incluido en esa lista el "déficit hídrico" que sufre Alicante, una novedad.

También ha mencionado aquí el corredor mediterráneo y el Puerto de Valencia. Ha asegurado que su gobierno peleará por conseguir estos objetivos "desde el rigor" y "para evitar que haya ciudadanos de primera y segunda", aunque siempre desde la lealtad al Estado, un punto que ha repetido en varias ocasiones.

Tampoco se ha olvidado de la violencia machista, un tema que le ha causado algún fuego con Vox, su socio de Consell, en sus primeros meses de mandato. Ha asegurado que su ejecutivo está "comprometido" con que la C. Valenciana sea un "espacio libre de violencia". Y ha querido "recordar a las mujeres que no podrán estar con nosotros, víctimas de la violencia que se ejerce contra ellas. Nos duele, y queremos que el año próximo esa lacra desaparezca de nuestras vidas", ha señalado.

Pese a su compromiso de "no hablar de política" en su discurso de fin de año, Mazón ha dejado defensas veladas de algunas de sus iniciativas desplegadas en los primeros meses de su gobierno. Por ejemplo, respecto a la libertad de elección de lengua, al pedir que cada valenciano felicite el año "a su manera": "Diremos 'feliz año nuevo', 'feliç any nou', o 'happy new year' con igual intensidad, con la misma esperanza". También ha festejado implícitamente la derogación de la tasa turística, mandando un 'welcome' a los turistas que "pasan estos días con nosotros y que son bienvenidos".

"Perspectiva de Estado"

En clave nacional, Mazón ha llamado "contribuir al desarrollo conjunto de España" desde una "perspectiva de Estado" y alejada de la "unilateralidad y el egoísmo". "Es la hora de comprometernos con el encuentro y no con el conflicto. Es la hora de situarnos y permanecer junto a la generosidad, no de la perspectiva unilateral y egoísta", ha remarcado en clara alusión a los pactos del Gobierno central con Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez.

El president ha añadido que su "empeño personal" es hacer de la Comunitat Valenciana un "espacio de serenidad", un punto que ha situado como clave para lograr avances en temas compartidos. "Lo podemos conseguir. Lo vamos a conseguir, estoy seguro. Y cuando todo pase, habremos avanzado lo que otros no han podido avanzar. Cuando acabe tanto desacierto, nosotros ya estaremos instalados en la sensatez", ha agregado.