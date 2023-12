Un estudio metagenómico del lago de l’Albufera llevado a cabo en 2010 por investigadores de varios países confirma que el microorganismo detectado ahora, y responsable del tinte rojizo del agua, no se encontraba entonces. El trabajo, publicado dos años después en la prestigiosa revista Scientific Reports, realizaba también una completa radiografía de otro ecosistema mediterráneo muy particular: el Mar Menor. Y no deja lugar a la duda: «Esta cianobacteria no estaba, es una especie no descrita anteriormente que se ha impuesto». Así lo explica Antonio Camacho, catedrático de Ecología de la Universitat de València.

La investigación, bajo el título Metagenomes of Mediterranean Coastal Lagoons, va firmada por hasta once expertos de universidades de varios países con Antonio Camacho (UV) y Francisco Rodríguez Valera (Universidad Miguel Hernández) al frente. También figuran Antonio Picazo, Claudia Mella Hernández y Carolina Megumi Mizuno. Camacho recuerda que en ese trabajo no se halló referencia alguna al microorganismo que ahora han conseguido identificar en l’Albufera. Es una especie probablemente aloctona. O ni siquiera. ¿Cuánto tiempo más va a durar el tono rojizo de l’Albufera? La cianobacteria analizada hace semanas por el equipo de Camacho y Picazo, de la familia Leptolingbyaceae, es capaz de captar la luz que otras no aprovechan, por lo que se ha multiplicado en un medio poco transparente como es l’Albufera. Camacho, catedrático de Ecología y director del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, era muy contundente tras los primeros estudios: «No se había visto nunca en l’Albufera». «En los análisis de tipo genético que hemos hecho no aparece identificado ni su género, ni su especie en los bancos de datos, ni siquiera en los más específicos», señalaba a Levante-EMV. Camacho insistía ayer en que es imposible saber cuánto va a durar la coloración rojiza que está caracterizando al lago desde hace meses. «El cambio puede ser temporal o no, al desconocer la causa no podemos saber la evolución», argumenta. Y avanzaba que cuando se disponga de toda la información completa y se puedan analizar los datos de forma totalmente rigurosa se realizará una publicación científica. Analíticas diarias La investigación llevada a cabo por la Universitat de València ha conseguido descifrar el porqué de esa persistente pigmentación, que inicialmente se achacaba a la degradación de las algas que proliferaron en verano por las altas temperaturas. Algo descartado, como también que los restos de paja tuvieran algo que ver. En cualquier caso, desde la Conselleria de Medio Ambiente se insistía de nuevo: «No hay contaminación, ni daños como consecuencia de la coloración». En los informes que se realizan a diario, remarca, no se refleja ningún tipo de afectación en el lago. Los colores de l'Albufera Y subrayaban ayer que todos sus controles coinciden en que a pesar de la falta de agua, l’Albufera presenta un buen estado ecológico. No quisieron entrar a valorar la información avanzada por este rotativo aunque sí apuntaban que cualquier informe «que ayude a conocer las causas de la colonización será bienvenido». Varios expertos consultados por este periódico coinciden, en la línea de la Administración, en que «no hay nada grave tras esta coloración». Eso sí, aprovechan para reclamar avances en la gestión del agua y compromisos reales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «No hay fauna afectada ni ningún elemento tóxico», incidían, aunque también apuestan por la cautela si la situación se prolonga en el tiempo. «Es algo desconocido», admiten.