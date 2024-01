Por lo visto en sus redes sociales, es más que probable que el responsable del área de LGBTI+ del PSPV, Damián López, utilizara uno de los doce deseos durante la tradicional ingesta de las uvas de Nochevieja en pedir la marcha de su compañera de partido, Isabel García, como directora del Instituto de la Mujer. García fue nombrada la semana pasada como responsable de esta institución dependiente del Ministerio de Igualdad, algo que ha generado malestar en una parte de la izquierda por sus comentarios hacia la ley Trans y que ahora llega a la dirección de los socialistas valencianos.

"Nos encantaría poder decir esta noche "feliz nochevieja" y usar los deseos de las uvas en cosas más valiosas para nosotros que pedir por la dimisión de Isabel [García]", escribió el domingo por la tarde López, integrante de la ejecutiva del PSPV, junto a capturas de mensajes de García en X (antiguo Twitter) cargando contra el "delirio trans" que, aseguró, suponía la nueva ley. A ello añadió una "recopilación" de otros mensajes de la nueva directora del Instituto de la Mujer que López calificó de "súper ofensivos y violentos" contra las personas trans, de los que García se disculpó la semana pasada.

El nombramiento de García, canaria de nacimiento, pero con trayectoria en la federación valenciana de los socialistas donde ha sido la responsable de Igualdad de la Diputación de Valencia, generó bastantes críticas desde Sumar y Compromís. La plataforma de Yolanda Díaz, integrante del Consejo de Ministros, tildó su elección de "vergonzoso" y "decepcionante", pero ahora el rechazo ha saltado a su formación y, en concreto, a través de un representante de la ejecutiva de la federación valenciana.

No obstante, fuentes de la dirección autonómica evitan posicionarse. Aseguran que se trata de un nombramiento del Gobierno de España del que no tienen nada que opinar. Tampoco de las críticas de López. No es la primera vez que este asunto genera tensiones en la federación valenciana. Ya ocurrió algo similar hace año y medio con unas críticas de la entonces consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a la ley Trans, ante las que también replicó el propio López.

"Es una mujer feminista"

Dentro de la ejecutiva del PSPV hay quienes mostraron su apoyo a García al ser nombrada, como por ejemplo, la vicesecretaria de Igualdad, Rosa Peris. "Es una mujer feminista que tiene clarísima la agenda feminista", escribió la también parlamentaria en las Corts. Por su parte, Juventudes Socialistas, encabezada por el diputado valenciano, Víctor Camino, hizo un comunicado asegurando que trabajará "contundentemente para que se respeten y amplien los derechos de las personas trans" dos días después del nombramiento de García.

Esta brecha interna, ante la que la dirección trata de marcar distancias, llega en un momento convulso para la federación valenciana, en plena renovación de su cúpulsa. El próximo lunes celebrará una ejecutiva en la que se pondrán las fechas del congreso extraordinario en el que se ratifique el relevo de Ximo Puig, un proceso no exento de tensiones y que es la principal causa de preocupación de los dirigentes de los socialistas valencianos en estos momentos.