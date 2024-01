"La verdad es que no sabía que ya era obligatorio el uso de mascarillas en los hospitales, pero me parecía algo lógico, así que la he cogido de casa. No pensaba venir a Urgencias, con la de gripe y casos de virus que hay, sin la mascarilla puesta". Así aplaudía ayer una vecina de València la decisión de la Conselleria de Sanidad de regresar al uso obligatorio de las mascarillas en centros hospitalarios. La mujer, que esperaba a ser atendida en Urgencias del Hospital General, había acudido por un problema en el pie.