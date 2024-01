Suena el timbre del CEIP Tomás de Villarroya y Paco sale al patio como un rayo zigzagueando entre sus compañeros. Gira, da vueltas como un torbellino, derrapa y se tira por rampas en su silla de ruedas deportiva. Es un terremoto de nueve años que juega con sus amigos que se sientan en el suelo para hablar con él a su altura. Esos mismos niños, que no tienen discapacidad, se subirán a sillas de ruedas dentro de quince minutos. Empieza la clase de baloncesto adaptado.

A la extraescolar van niños con y sin movilidad reducida, discapacitados intelectuales, físicos y sin discapacidad de ningún tipo. Todos caben y todos son amigos. "Los niños no tienen prejuicios. Nunca jamás me han preguntado nada de un chico que viene con discapacidad. Simplemente les digo, mirad, este es vuestro nuevo compañero, y ellos juegan con él con toda la naturalidad", explica David Coscollá, padre de Paco y monitor de las clases de baloncesto adaptado.

"Las Panteras" es el primer y único club de baloncesto adaptado para niños en la Comunitat, y forma parte del club "Sense Barreres". La historia de cómo nace este equipo es una muestra del amor infinito de un padre a su hijo. Porque Paco no es un niño cualquiera. Es un chiquillo con Atrofia Muscular Espinal, una enfermedad neurodegenerativa rara que solo afecta a cuatro niños de todos los nacidos en la C.Valenciana en un año. En pocos años es una sentencia de muerte, con suerte, Paco debería vivir pegado a un respirador y sin moverse. Afortunadamente, Paco es uno de los primeros niños de España en probar un tratamiento en pruebas que está funcionando bien.

Paco ha superado con creces todas las expectativas. No corre ni salta, ni le pega una patada a un balón, pero es un niño inmensamente feliz. Desde hace años su pasión es el baloncesto adaptado, pero no había ningún club para él y tenía que entrenar con hombres adultos en el club de baloncesto Petraher. Como no había baloncesto infantil, su padre David decidió que lo iba a crear él mismo, y en eso gasta su tiempo y miles de euros desde entonces.

"Los niños con discapacidad también necesitan amigos con los que jugar a baloncesto", dice David. Así que sacó adelante una extraescolar con la ayuda del Ampa del Ceip Tomás de Villaroya que está siendo todo un éxito. Ya hay 20 niños apuntados, muchos amigos de Paco pero también de otras edades. Su objetivo es expandir el deporte, y cuando haya más equipos, competir.

3.000 euros de su bolsillo

Coscollá anima a más colegios públicos a que implanten iniciativas similares y fomenten el deporte adaptado. "Tenemos niños de sitios como Xirivella o Moncada que quieren venir pero por distancia no pueden, estaría bien que esos centros se animaran a potenciar estas disciplinas", dice Coscollá. Otro de los objetivos es añadir nuevas disciplinas: "queremos abrir también un equipo de fútbol adaptado", cuenta.

Los niños no tienen la misma forma de mirar sobre las cosas que los adultos. Para ellos, sentarse en una silla con ruedas sobre la que pueden girar y correr es mucho más divertido que jugar a baloncesto de pie. Al menos era lo que pasaba cuando empezaron a entrenar y no había sillas para todos, que tenían que rotar porque todos las querían. Ahora David ha puesto 3.000 euros de su bolsillo para comprar sillas deportivas, aunque se volverá a quedar sin sitio cuando se apunten más niños. Está buscando apoyo de entidades para poder conseguir algo de dinero y que todo el mundo tenga una silla en condiciones para jugar baloncesto adaptado.

Lo más bonito de esta disciplina, según David, es que derriba todos los prejuicios que se tiene hacia la gente con discapacidad y hace más felices las infancias de los niños con movilidad reducida. "Juegan juntos y se lo pasan genial desde pequeños,es una forma genial de que aprendan valores con el deporte y de que no vean ninguna diferencia entre sus amigos. Si no, la realidad es que muchos van por las tardes a educación especial y no se juntan con otros niños", asegura.

Se odia o se prejuzga lo que no se conoce, y este juego da a los niños la oportunidad de derribar prejuicios jugando. El problema, en algunas ocasiones, son los prejuicios de los padres. "Hay niños que se me han ido a disgusto, porque su padre ha dicho que él tenía que jugar a fútbol y no a esto. Lo que la gente no entiende es que esto es una disciplina deportiva ¡La gente hace slaloms sobre estas sillas!", reivindica David.

Por el momento, la iniciativa de David está creciendo, y asegura que el club se va a expandir a Canarias, a través de unos padres que también quieren que sus hijos jueguen a baloncesto adaptado. "Ha sido muy complicado y muchísimo papeleo darnos de alta como club, así que cuando contactaron conmigo unos padres de allí les dije que yo les prestaba el nombre", explica.