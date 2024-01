Compromís no se moja en las elecciones gallegas. Ni con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ni con Sumar, Compromís no va con nadie en las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. O, al menos, no oficialmente. El síndic de la formación en las Corts, Joan Baldoví, descarta mostrar su apoyo, ni por Sumar ni por el BNG. "Compromís es un partido valenciano y hablamos de temas valencianos, Compromís no vota en Galicia", ha insistido el portavoz parlamentario este lunes.

Baldoví evita así posicionarse y apoyar a la candidatura con quien Compromís comparte grupo en el Congreso (Sumar) o a una formación con la que ha habido sintonía en los últimos años y muchos afiliados y cargos ven como equiparable en Galicia, como se ha podido sentir estos días en redes sociales. De hecho, representantes del BNG estuvieron presentes en el último Aplec del Puig de Més (el partido mayoritario de Compromís, antes el Bloc Nacionalista Valencià), otra muestra más de su cercanía. "No tenemos predilección por nadie", ha añadido Baldoví al ser preguntado sobre las elecciones gallegas, vascas y europeas que se celebran este año. Si bien es cierto que Compromís no se presenta ni en Galicia ni en Euskadi, los partidos que forman la coalición valencianista sí han apoyado en anteriores citas electorales algunas candidaturas. En los comicios de 2020, Més (la formación mayoritaria de la coalición, en la que militan el propio Baldoví y la portavoz en el Congreso, Àgueda Micó) apoyaron al BNG y EH Bildu respectivamente. Més (antiguamente conocido como Bloc Nacionalista Valencià) y el BNG están afiliados al mismo partido en Europa (la Alianza Libre Europea). Otros apoyos Por otra parte, Iniciativa, otra de las patas de Compromís y el partido liderado por el otro diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, y la portavoz adjunta en Corts Aitana Mas, no se posicionó abiertamente en las elecciones gallegas de 2020, pero sí dieron su apoyo a Alternativa Galega de Esquerdas (la formación con la que concurrió Yolanda Díaz) en 2012 y a su formación sucesora, En Marea, que incluyó a Podemos y Esquerda Unida y que fue segunda en aquellos comicios por detrás de PP y por delante del PSdeG y del BNG. No obstante, En Marea se fracturó durante la legislatura entre los partidos que conformarían la candidatura de Galicia en Común en 2020 (con Podemos, Esquerra Unida y Anova) y En Marea, que se presentaría como Marea Galeguista con otros partidos locales. Ninguna de las dos obtuvo representación en el parlamento gallego en 2020. Este 2024, Anova apoyará al BNG; Esquerda Unida y algunos miembros de En Marea, a Sumar, y Podemos se presentará en solitario. Por su parte, el equivalente gallego de VerdsEquo (el tercer partido en Compromís), VerdesEquo, sí se integra en la candidatura de Sumar a las elecciones gallegas. En 2020 se presentaron por separado y no obtuvieron representación. El puzzle en las europeas Respecto a los comicios europeos, los únicos en los que los valencianos irán a las urnas este año, Compromís todavía no se ha pronunciado respecto a su candidatura. Y es que en Europa, las diferentes sensibilidades de la formación valencianista y sus alianzas han formado parte de dos grupos parlamentarios diferentes: el grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea (al que se adscriben Més y VerdsEquo), y la Izquierda Europea (en la que se integraron Podemos, que prevé concurrir en solitario; e Izquierda Unida, que ahora forma parte de Sumar). De hecho, de cara a la cita de junio de 2024, representantes de Més como la propia Micó, y el síndic adjunto en Corts, Vicent Marzà, han participado en actos de la Alianza Libre Europea en las últimas semanas. Desde Iniciativa, sin embargo, no se han posicionado públicamente. En 2019, Compromís se presentó liderando la candidatura 'Compromiso Por Europa', que integró con En Marea(que ya se había separado de Podemos y Esquerda Unida) y otros partidos que ahora están en Sumar como la Chunta Aragonesista. En esos comicios, perdió la representación que obtuvo en el europarlamento en 2014. Més está afiliado a la Alianza Libre Europea, al igual que el BNG, y acabaron compartiendo grupo en la Eurocámara en la legislatura de 2014 a 2019, aunque no candidatura. Sí fueron en la misma papeleta en las elecciones europeas de 2004. Iniciativa, por aquel entonces, formaba parte de Izquierda Unida. VerdsEquo forma parte del Partido Verde Europeo, que está aliado con la Alianza Libre Europea en la eurocámara.