No es el mejor momento en la relación de Compromís y el Gobierno de España. La aprobación de la ampliación del Puerto de València en el penúltimo Consejo de Ministros del año caldeó los ánimos en los valencianistas ante uno de los temas más sensibles para su electorado. Por mucho que los representantes de Sumar votasen en contra, el malestar es evidente con el Ejecutivo y sobrevoló la posibilidad de evidenciar una forma de ruptura. No la hubo y ahora la mirada está puesta en los Presupuestos Generales del Estado donde los del guiño y la sonrisa esperan un gesto de los socios.

Fuentes de Compromís aseguran que están trabajando ya en que se incluyan en las cuentas las máximas reivindicaciones de la formación. Los valencianistas ponen el foco en que se plasmen negro sobre blanco algunos de los compromisos que se suscribieron en el pacto entre el PSOE y Sumar. Transporte, turismo, cultura y financiación son los cuatro puntos sobre los que tratan de presionar, según explican fuentes de la coalición. Este último es donde más se centran las reivindicaciones de la agenda valenciana con acciones que palíen la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

El principal es incorporar un fondo de nivelación en línea con lo indicado en el acuerdo de gobierno: "En los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de autonomías infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado". No es la única medida que se está negociando sobre financiación. También se reclama que el ejecutivo autonómico tenga una mayor flexibilidad en el gasto, una forma de compensar esa falta de ingresos, así como mejorar los recursos a los ayuntamientos.

Más allá de esto, Compromís reclama también garantizar inversiones en transportes. En esta línea estarían las obras del corredor mediterráneo y el corredor cántabro-mediterráneo (con participación también del diputado de la Chunta Aragonesista), la mejora de las Cercanías y la ejecución del plan de inversiones de 2017, como principal medida con especial atención a la conexión con el aeropuerto de El Altet; y las ayudas al transporte metropolitano. También en cultura se pide mejorar los equipamientos frente a los recortes del Consell, que se pague la deuda sanitaria de los turistas y aplicar programas de reindustrialización.

Frente a todas estas reivindicaciones y la posibilidad de que acaben con una línea presupuestaria, en Compromís se muestran "prudentes". Así, explican que el Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta María Jesús Montero "tiene prisa", pero que las negociaciones todavían van "lentas", y muestran cierta esperanza en que estas salgan bien respecto a la inclusión de sus propuestas. Especialmente después del "machetazo" que supuso la ampliación del Puerto, algo que, pese al golpe que supuso, ahora podría beneficiar a los del guiño y la sonrisa. No obstante, insisten en ser "prudentes".

Voto con más peso

No sería la primera vez que los acuerdos entre el Gobierno y Compromís para apoyar los presupuestos no acaban por concretarse. Ocurrió en 2020 cuando Joan Baldoví acordó con los socialistas votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez a cambio de que en los siguientes ocho meses se presentara un nuevo modelo de financiación. Tres años y medio después, esta propuesta sigue sin llegar, si bien es cierto que dos meses después de aquel acuerdo estalló la pandemia de la covid, con todo lo que supuso.

La situación ahora también es distinta por la correlación de fuerzas en el Congreso. El voto de Baldoví fue clave en la investidura de 2020, pero no era imprescindible para desatascar otras votaciones donde el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tenían otras opciones. Ahora el margen es más estrecho y los votos de los valencianistas, que han ampliado su representación a dos diputados, han ganado peso además de estar dentro de uno de los grupos que conforman el Ejecutivo.

"El problema no es nuestro", advierten en este sentido fuentes de Compromís. La ampliación del Puerto de Valencia ha supuesto un acicate para que los del guiño y la sonrisa se muestren más exigentes y abran la puerta a votar en contra de iniciativas que presente el Gobierno, incluido, los Presupuestos. Si Junts se abstuviera, los dos parlamentarios de Compromís serían determinantes. No obstante, más allá de que sea o no decisivo, la imagen de uno de los socios de la mayoría progresista desmarcándose sería un golpe para Sánchez y Díaz, de ahí, que esperan un gesto que calme los ánimos.