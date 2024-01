“El Gobierno llega tarde y mal”. Así de explícito se muestra Carlos Mazón a las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad para frenar la expansión de los virus respiratorios que ya saturan algunos centros de salud y hospitales valencianos, aumentando la presión sobre los profesionales de la salud.

"A punto de llegar al pico que nos pidan un plan de contingencia si no fuera un asunto tan serio sería una broma", incide el presidente de la Generalitat Valenciana. Momento que aprovechaba para hacer un llamamiento a la población para vacunarse.

Mazón recuerda que cada comunidad autónoma tiene sus indicadores y que los de la valenciana aconsejaban el uso obligatorio de la mascarilla en áreas sanitarias. Algo que se implantó ya el pasado viernes 5 de enero. "No me gustaría haber sido la primera porque significa que nuestros indicadores no son buenos, pero nuestros expertos con el conseller de Sanidad a la cabeza nos aconsejaron tomar estas decisiones", subrayaba tras la presentación del Plan de Salud Mental.

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Aunque la reunión este lunes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias acabó sin acuerdo, Mazón era tajante: "No voy a valorar lo que hacen otras comunidades como no voy a tolerar que otras me digan lo que tengo que hacer yo”. “Tenemos nuestra propia realidad, idiosincrasia y profesionales que estaríamos encantados de coordinar pero con reuniones como la de hoy para eso es mejor que vayamos tirando hacia adelante porque hay mucha gente de la que cuidar”, remarcaba.

Alegaciones al plan ministerial

"No creo que haya habido comunidades autónomas donde se haya triplicado como en la nuestra. Cuando la media nacional está en 900 nosotros hemos pasado a 1.500, así es que todos estamos bastante cansados de esperar al ministerio y sino lo hace pues lo tengo que hacer yo o el conseller", insistía. "Presentaremos nuestras alegaciones", señalaba a las medidas planteadas por el Gobierno, aunque señalaba que estudiarán otras como la de extender la mascarilla a las farmacias. "En función de los indicadores vamos tomando medidas y desgraciadamente todo indica que el pico aún no ha llegado", remarcaba.

Por otro lado, el jefe del Consell ha resaltado que el primer día en que se puede vacunar sin cita previa en los centros de salud de la Comunitat Valenciana está funcionando con "bastante buena respuesta" porque hasta las 11.00 horas de este lunes casi 3.000 valencianos se han acercado.

Mazón ha vuelto a reiterar el llamamiento a la población para que se vacunen porque hay dosis suficientes: "El que no lo haya hecho hoy, por favor, que lo haga mañana, que no tarde mucho más".