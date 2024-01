Otra sacudida interna en Iniciativa del Poble Valencià, uno de los partidos que conforman Compromís, en forma de dimisiones de cargos institucionales y de su ejecutiva. Hasta tres miembros de la actual dirección de la formación ecosocialista se han dado de baja como militantes de Iniciativa y por ende, renuncian a sus puestos dentro de las estructuras, aunque ello no implica que dejen sus cargos de representación en las Corts o ayuntamientos obtenidos bajo la marca de Compromís.

Según ha podido saber este periódico y han confirmado fuentes del partido, los cargos dimitidos son la diputada autonómica en las Corts, Vero Ruiz; el alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, y la exparlamentaria en la cámara autonómica, Belén Bachero, a los que se unen otros cargos como el concejal en Castelló, Pau Sancho así como otros militantes. No obstante, los tres primeros son miembros de la dirección elegida en 2022 y que encabezan Alberto Ibáñez y Aitana Mas y ante la que ahora protestan por el rumbo del partido. El próximo lunes se celebrará una ejecutiva en Iniciativa para tratar este asunto, tal como confirman fuentes del partido a este diario.

En una carta remitida precisamente a la ejecutiva del partido, se argumenta que la nueva realidad tras las elecciones autonómicas y el nuevo gobierno de derechas "interpela a la militancia de Compromís para que, sin excusa, nos reagrupemos" para "volver a ser la alternativa de izquierdas que da respuesta a las verdaderas preocupaciones de los valencianos y valencianas". Desde las comarcas del norte, continúan, "muchas personas nos encontramos aisladas y sin posibilidad de diálogo cómodo y proyectado hacia el futuro del proyecto político", critican. Asimismo, denuncian que "pese a los intentos de reconciliación, nuestras demandas no han sido atendidas". En la carta remitida a la dirección afean que se toman decisiones "sin consultar ni comunicar" y censuran la "opacidad por norma" y que la militancia "cada vez participamos menos".

Critican en el escrito las discursiones "estériles" y la "hostilidad" interna y apuestan por trabajar por "un futuro común", por eso se desligan de Iniciativa para incorporarse como adheridos a Compromís.

El objetivo de los que han dejado el partido es el de trabajar "por un proyecto en común". "No buscamos abrir grietas, sino cerrarlas", señala a Europa Press, por otra parte, uno de los dimitidos, el primer edil de Vistabella, Jordi Alcon. Según subraya Alcon, "se trata del final de un ciclo político y es necesario empezar a construir algo nuevo o más fuerte". "Es necesario un equipo que trabaje en algo común y no en tres partidos, para hacer frente a la extrema derecha que gobierna en la Comunitat Valenciana y en las principales ciudades", ha apuntado el alcalde de Vistabella, en la línea discursiva que ya defendieron los militantes de València que se desligaron de Iniciativa a final de 2023. "Es el momento de avanzar e impulsar Compromís para seguir ilusionando a la gente", apunta.

Alcon ha reconocido que en Iniciativa "se han arrastrado pequeños problemas que no se han sabido gestionar". "Mónica Oltra era el referente máximo de Compromís, y no tenerla nos obligaba a crear un nuevo espacio, lo que no se hizo", ha lamentado el alcalde de Vistabella. "Hemos decidido apartarnos de Iniciativa lejos de crear más conflictos y con el objetivo de apostar por un proyecto en común", concluye Alcon.

Petición de congreso extraordinario

El año nuevo no ha traído la calma a la formación que en su día lideró Mònica Oltra y que es una de las patas de la coalición Compromís. En octubre ya hubo una primera tanda de bajas de cargos del partido y de la ejecutiva que afectó principalmente a València. Los dos nombres más destacados fueron los de los concejales en el cap i casal Sergi Campillo y Luisa Notario. Ahora, estas dimisiones afectan a cargos de la provincia de Castellón.

Algunos de ellos, como Sancho o Ruiz, firmaron una carta el pasado 30 de octubre pidiendo a la ejecutiva la convocatoria de un congreso extraordinario "ante la situación de deterioro de la organización agravada durante los últimos días por las bajas de personas significadas que han jugado un papel importante en Iniciativa del País Valencià y en la sociedad valenciana". "Pedimos que la ejecutiva acuerde convocar una Mesa Nacional con un orden del día que incluya la convocatoria de un congreso extraordinario en el término más breve posible", indicaba el texto.

Próxima asamblea

No obstante, de momento, lo que se va a celebrar en Iniciativa es una asamblea el próximo 24 de febrero. Esta supondrá una renovación del ideario y de la acción política del partido frente a un congreso en el que se vota un cambio en los órganos de dirección. Este se celebró hace dos años, en febrero de 2022, y por lo tanto, su vigencia es hasta 2026. En la última Mesa Nacional del año, los críticos dieron plantón a la dirección del partido que aprobó la convocatoria de esa asamblea extraordinaria.

A aquel cónclave se llegó además con la polémica por el nombramiento interruptus de Irene Gavidia como directora general del Imserso. El Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy por Sumar eligió a la entonces militante de Iniciativa para el cargo. No obstante, Compromís mostró su rechazo a este nombramiento porque ni la coalición había decidido entrar en el Gobierno de España ni Iniciativa estaba de acuerdo con el nombre elegido, considerada del sector crítico a la dirección, lo que echó para atrás esta designación.