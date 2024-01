Bielsa acusa a Mompó de reducir inversiones en pueblos pequeños y el gobierno provincial le tilda de "incoherente"

Nuevo choque en la diputación entre el PSPV y el equipo de gobierno formado por PP y Ens Uneix y liderado por Vicent Mompó (PP). El grupo socialista de la Diputación de Valencia lamentó ayer que el Plan de Inversiones para este mandato suponga, según aseguran los socialistas, «una pérdida de recursos para ocho de las 15 comarcas que van a recibir inversiones de la diputación».

Según las cuentas realizadas por el grupo socialista que lidera Carlos Fernández Bielsa; ocho comarcas de la provincia de Valencia ven mermados sus fondos para el próximo trienio en comparación con los recursos que recibían cuando la izquierda presidía el ente provincial. Tres comarcas se ven especialmente afectadas y las tres sufren también el problema de la despoblación, según recuerdan desde el PSPV. «Se trata del Rincón de Ademuz, que en el nuevo reparto pierde el 57 % de los recursos; La Serranía, cuyas transferencias caerán un 31 %, y también Requena-Utiel que pierde un 16 % de los recursos destinados a inversión».

Bielsa dice que la institución provincial reduce en un 15 % (12 millones de euros) la aportación a los municipios más pequeños de la provincia, los que cuentan con menos recursos. Además, el 60 % de los municipios de menos de 5.000 habitantes «recibirán menos dinero con el nuevo Plan de Inversiones. Y por el contrario, los municipios más grandes ven aumentada su aportación».

Estas declaraciones no tardaron en traer reacciones del gobierno provincial. Fuentes del ejecutivo aseguran que Bielsa vuelve a demostrar con esta «interpretación equivocada» del reparto del plan de inversiones que pasó por el área de Cooperación (en el anterior mandato) «sin entender nada». Esto explica, según las mismas fuentes, que como diputado del área aprobara «tarde y mal» los planes de inversión, lo que «obligará al nuevo gobierno a tener que prorrogar su último plan, el de 2022 y 2023, para que los ayuntamientos no pierdan las ayudas, porque no han tenido tiempo de ejecutarlo por el retraso en convocar el anterior plan».

Desde el gobierno provincial defienden que cuando la fórmula de reparto se modula «siempre hay cambios puntuales en las asignaciones y esta vez se ha primado más la población que el territorio, que es coherente con lo que los valencianos pedimos del sistema de financiación estatal, que nos infrafinancia porque no tiene en cuenta la población. La incoherencia de Bielsa y del PSPV es evidente, aunque no nos sorprende porque no puede pedir una cosa en Madrid y otra aquí», critican y dicen que la diputación «siempre está abierta para los pueblos».

«La diputación está siempre al lado de los pueblos»

«Los alcaldes y alcaldesas saben que la diputación está siempre al lado de los pueblos, cubriendo sus necesidades y que si en algún caso concreto hay ayuntamientos que consideran que necesitan más dinero más allá del plan, para alguna actuación singular o una necesidad inaplazable, las puertas de la Diputación siempre las tienen abiertas, no como los años anteriores con Bielsa al frente de Cooperación, que sabemos que no atendía a nadie».

«Lo que debería hacer Bielsa es dejar de malhablar de la diputación, ser positivo, preocuparse de lo terrenal y tomar ejemplo de los alcaldes y alcaldesas que sólo han hecho que felicitarnos por haber presentado un plan con más dinero, que da más tiempo para planificar sus inversiones y que busca la igualdad».

Los ayuntamientos «lo que de verdad necesitan es ayuda técnica y asesoramiento y es lo que se pretende con las nuevas Oficinas Comarcales, que ayudarán a los municipios a elevar el nivel de ejecución de sus lnversiones», defienden desde el gobierno provincial.