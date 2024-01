La ola de virus respiratorios sigue al alza a la espera del pico que, previsiblemente, se alcance en un par de semanas. Una situación que está elevando la presión asistencial tanto en centros sanitarios como en hospitales, pese al incremento sustancial de las dosis que se están inoculando desde el pasado lunes cuando se permitió la vacunación sin cita previa en los ambulatorios. De hecho, la Conselleria de Sanidad ha administrado más de 50.000 dosis frente a la covid-19 y la gripe.

La presión asistencial ha aumentado en los hospitales de la Comunitat Valenciana ante el repunte de infecciones respiratorias y, aunque no se registra ninguna situación de "colapso", algún centro ha derivado pacientes a otro hospital o a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) o ha doblado camas en las habitaciones, según fuentes sindicales.

La responsable de negociación colectiva de la Federación de Servicio Sociosanitarios de CC OO PV, María Ángeles Gómez, ha señalado que todos los años "se reproduce la misma situación de alta presión asistencial en esta época, debido sobre todo a los virus respiratorios".

"Es momento de planificar con antelación planes de contingencia para intentar reducir al máximo estos incrementos de picos asistenciales y desde CCOO pedimos a la Administración que se adelante y tome medidas para evitar la saturación del sistema sanitario y de sus profesionales", ha subrayado Gómez.

Desde el sindicato CSIF han insistido en "más prevención, con vacunación y uso de mascarilla, y el incremento de plantillas para poder hacer frente a circunstancias como la actual, con un aumento de patologías respiratorias vinculadas, sobre todo, a covid y a gripe A".

Según CC OO PV, en el Hospital La Plana de Vila-real hay un "incremento importante" de infecciones respiratorias y la presión asistencial "es alta", también en Urgencias. Todas las habitaciones están con camas dobladas y se están derivando pacientes al Hospital de la Magdalena y a la UHD, aunque no se han cancelado intervenciones.

En el Hospital de La Ribera, en Alzira, a primera hora de este miércoles había más de 40 pacientes pendientes de cama, con la UCI "desbordada" y se había "cancelado algún quirófano para poder ubicar pacientes de UCI", según CCOO PV, a lo que el CSIF añade que a primera hora había 25 pacientes pendientes de cama en planta.

En el Hospital General de Castellón, los tiempos de espera en urgencias son "altos", se han creado dos unidades de preingreso en urgencias para quien esté pendiente de que se le adjudique cama y, en el caso de atención primaria, hay entre 10 y 15 días para tener cita.

En el departamento del Hospital La Fe de València, hay en Atención Primaria "algo más de presión asistencial y aumento de vacunación, pero sin colapso"; en el servicio de urgencias del centro hospitalario a las 12 horas no había "demasiada saturación, pero va subiendo con las horas, hacia la tarde".

"En urgencias hay presión pero controlada", según las fuentes de CCOO PV, que indican que las atenciones en Urgencias de este martes fueron 604 y hubo 61 ingresos.

CSIF señala que en La Fe la situación actual es de 20 pacientes pendientes de cama y la afluencia en Urgencias "entra dentro de la normalidad".

El hospital de Llíria está "al máximo de camas ocupadas, con las Urgencias también llenas", y en el hospital de Vinaròs la situación es de "normalidad propia de esta época del año".

En Elx, los centros de primaria tienen una demora para cita del médico de cabecera entre 15 y 20 días en adelante y hay muchos profesionales (de distintas categorías) que están de baja, de permiso o de vacaciones y no se les está cubriendo, y en hospitalización hay un 100 % de ocupación y en Urgencias, la demora es de ocho a diez pacientes para ingresar en planta.

En la Marina Baixa, "no estamos mal en hospitalización y en primaria algunos centros tienen demoras de tres semanas y el resto van al día, y sobre la vacunación no hay incidencias", según las fuentes, que indican que estas navidades se suspendieron operaciones no urgentes y se trasladó a pacientes a otros centros por la saturación. Al mejorar la situación han empezado estos días a ir operando a pacientes que están en nivel 1 de gravedad.

En el Hospital General de Alicante están "todas las camas ocupadas" y se están doblando camas en habitaciones que antes se usaban de forma individual, en Urgencias había a las 12 horas cuatro pacientes pendientes de ingreso en planta y los pacientes con covid se ingresan en un sitio y el resto de infecciones respiratorias van a otros servicios.

En Elda, la atención primaria "está saturada", en especial los PAC (Puntos de Atención Continuada), y en urgencias "aparentemente está más tranquila la cosa pero prevén que el pico llegue para el próximo lunes"; en Torrevieja hay camas libres en observación y en Primaria están dando citas ahora para unos nueve días.

En Sant Joan, las urgencias "están tranquilas, con mucho trabajo pero sin aglomeraciones" y no hay "demasiado problema para ingresar", ya que se han habilitado las salas de estar de pacientes y familiares con camas y se van dando altas.

En el centro alicantino, en cuyas unidades donde se llevan a los pacientes recién operados se está ingresando a pacientes con patologías respiratorias, se reclama los refuerzos de otros años porque el personal está "cansado y saturado".

En el hospital Doctor Peset hay "pocas camas libres pero se está ingresando sin dificultad" y en el servicio de urgencias se atienden diariamente más de 400 consultas, sobre todo de gripe A y covid.

Según el CSIF, en el hospital de Xàtiva tienen pendientes de ingreso a 10 personas y el recinto "se encuentra lleno y están tratando de habilitar nuevos espacios", y en el de Manises hay 21 pacientes pendientes de ingreso, mientras que en el Clínico de València hay 27 pacientes pendientes de ingreso en planta.

En el hospital Arnau de Vilanova, 22 pacientes esperan cama y en el de Gandia), el servicio de Urgencias ha atendido hasta ahora a medio centenar de pacientes, la cifra de un día habitual, y sin ninguno esperando ingreso.