La petición de Junts al Gobierno de España de que se incentive el regreso de las empresas a Cataluña que cambiaron su sede social durante el punto álgido del 'procés' llega a las Corts. De hecho, esta cuestión podría ser uno de los debates con los que se abra el año parlamentario, a partir del 29 de enero, cuando comienza el nuevo periodo de sesiones. El PPCV ha presentado una moción por la vía de urgencia para defender "el respeto a libre elección de domicilio empresarial y contra la aprobación de privilegios o sanciones por su traslado".

Los populares, según ha explicado su síndic en el parlamento autonómico, Miguel Barrachina, piden tres cosas en la PNL: que se respete la libertad de las empresas "que ya son valencianas para seguir residiendo en la Comunitat Valenciana"; que el Gobierno de España no actúe contra unas comunidades "privilegiando a otras" y que no se cambie la ley de sociedades para que las empresas que llegaron "desde Cataluña libremente" tengan que "retornar forzadamente", es decir, que no "sean sancionadas como se pretende”.

"Pedimos que la libertad y la igualdad de todos los españoles también ataña a la libertad de establecimiento" de las empresas, señala el dirigente del PPCV. Según ha incidido, el propósito de Junts "no cabe ni en la Constitución Española, privilegiando a unos territorios sobre otros, ni en el Tratado de la Unión Europea". "Ni siquiera cabe en el sentido común para dicta que aquellos que quieran emprender lo puedan hacer con libertad en cualquier territorio, sin sanciones ni cortapisas”, ha expresado.

El síndic popular ha recordado que el pacto entre el PSOE y Junts "establece un plan para favorecer el regreso a Cataluña de las empresas que se fueron" y por eso se ha preguntado qué harán algunos de los principales dirigentes de la federación valenciana si el asunto llega al Congreso o el Senado. "Qué hará Diana Morant como ministra cuando el partido de Sánchez intente cumplir con lo firmado por Junts de favorecer la salida de empresas valencianas"; "qué va a hacer Alejandro Soler en el Congreso o qué votará el todavía secretario general del PSPV Ximo Puig en el Senado”, se ha preguntado.

PSPV, en contra

No parecen del todo casuales las menciones. Dos de los tres nombres son dos de los tres aspirantes señalados a suceder a Puig en la dirección del partido. El martes el líder del PSPV mostró su rechazo a la petición de Junts y cargó contra el "direccionismo político" que pretende la formación de Carles Puigdemont es "imposible de plantearse en un Estado de derecho". "No se puede pervertir lo que es una realidad incuestionable en la Unión Europea", añadió el expresident de la Generalitat.

Sin embargo, pese a la postura contraria exhibida por la federación valenciana, Barrachina se ha preguntado "qué van a hacer los socialistas valencianos cuando Junts les exijan el cumplimiento de lo firmado en los acuerdos de gobernabilidad". Por ello, ha invitado "a estos tres representantes socialistas a votar en contra en el Consejo de Ministros, Congreso y Senado; pedimos que se manifiesten junto a los valencianos y digan no a la salida forzada de empresas que ya son libremente valencianas”.

Asimismo, Barrachina ha incidido en que “una cosa es lo que dicen algunos grupos y otra lo que hacen". Por eso, ha destacado que la política del gobierno de Carlos Mazón "de desburocratización y eliminación de impuestos va en la línea de crear un clima favorable para la atracción de empresas y su creación en nuestro territorio pero de manera libre", mientras que ha agregado que lo que no es normal "es que un gobierno de todos actúe para favorecer a unos territorios contra otros”.