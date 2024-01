Desencuentro en la campaña electoral del Club Manuel Broseta

La tensión llega al proceso electoral del Club de Encuentro Manuel Broseta. La asociación de diálogo y debate formada por miembros de la sociedad civil, que este año cumple 40 años de vida, se encuentra inmersa en una campaña electoral para la renovación de su junta directiva que ha presidido Amparo Matíes en los últimos dos mandatos, sin rival ninguno, pues ella era la única candidata.

Este año, en cambio, hay dos aspirantes. El próximo 18 de enero, cuando los cerca de 350 socios vayan a votar a la nueva directiva en la asamblea se deberá elegir entre dos personas y sus dos equipos, pues en esta convocatoria la abogada Amparo Matíes se disputa la presidencia con el abogado y socio del Club, Francisco Martínez Boluda, que lidera la candidatura ‘alternativa’.

El camino a las urnas se desarrollaba con normalidad pero a ocho días de las votaciones, Martínez Boluda ha denunciado que el proceso "no está siendo igualitario" y que su candidatura no juega con las mismas reglas que la 'continuista', la de Matíes, que, dice Martinez Boluda, tiene "ventaja".

Lamenta, en primer lugar, que desde la actual junta directiva (que dirige Matíes) "no se nos ha facilitado la información necesaria para contactar con los socios del Club e informarles de nuestra propuesta" y aunque admiten que "formalmente tampoco se ha dado" al equipo de Matíes, "ellos cuentan con la información porque son los gestores, lo que les da ventaja".

En segundo lugar, Martínez Boluda lamenta que la junta directiva (que es el órgano de Gobierno que consta de 14 personas) aprobó el 22 de diciembre un nuevo reglamento electoral, algo que considera que es competencia de la asamblea (donde están todos los socios) y no del órgano de gobierno. Además, en ese documento que se ha aprobado, señala, "se regula la delegación de voto" un sistema que beneficia a quien gobierna, según el candidato.

Amparo Matíes discrepa. Señala que al haber dos candidatos a la presidencia se designó a una junta electoral que fiscalizaría el proceso y que no ha facilitado la información a ninguna de las dos listas, ni a la suya ni a la de Martínez. Asimismo, señala que la junta que dirige actúa siempre bajo la legalidad y con los estatutos en la mano y que el reglamento es un documento que se ha aprobado siempre y que estatutariamente no requiere ratificarse en asamblea. «Se ha hecho siempre y no solo en los mandatos donde yo he sido elegida, sino en toda la historia del Club», defiende.

Una junta «de consenso»

La candidatura ‘alternativa’, molesta por estas cuestiones, propuso dos soluciones a Matíes para seguir adelante con el proceso sin impugnarlo. La primera, que la junta directiva del Club de Encuentro elaborara un nuevo reglamento electoral pero consensuado «que no nos coloque en una situación de desigualdad» y «sometiéndolo a la asamblea de socios» pero la directiva, en su última junta, desestimó la propuesta, pues los estatutos no lo reflejan así, tal como detalla Matíes.

La segunda es crear una junta directiva «de integración». Es decir, conformar un órgano de gobierno que cuente con 7 miembros de la lista de Martínez Boluda y 7 de la de Amparo Matíes. «Todavía no he recibido respuesta», alega Martínez Boluda. Matíes recuerda, por su parte, que hasta el 13 de enero está abierto el plazo para que cualquier socio se pueda presentar y que «todos tienen derecho a hacerlo y a elegir su órgano de gobierno».

La actual presidenta rechaza las confrontaciones y reitera que las elecciones del Club «deben ser un ejemplo del ejercicio de la democracia y que su desarrollo con normalidad es responsabilidad de todos». Por su parte, Martínez Boluda confía en que la respuesta sea positiva y se pueda llegar a un acuerdo. "Quiero que tengamos una relación buena, pero tampoco puedo quedarme de brazos cruzados si mis derechos han sido vulnerados", concluye.