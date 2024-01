El año 2023 nos ha sorprendido a todos en lo atmosférico. Acaba de publicarse el balance de este año elaborado por el área de cambio climático de Copernicus, el servicio de observación ambiental de la Agencia Europea del Espacio, y los resultados han rebasado las perspectivas iniciales por lo que a temperaturas registradas mes a mes y media global del año a nivel planetario se refiere. En algún comentario del pasado verano comentábamos que estábamos viviendo un “verano de cambio climático”. Esto es, que las condiciones de calor y de perdida de confort climático que vivimos durante los meses de julio y agosto pasado podían servir de ejemplo de lo que sería el clima en nuestro país en un escenario pleno de cambio climático. Pero parte de la primavera y del otoño también han sido excepcionales en sus registros de temperatura. Con los datos de temperatura anotados en el año 2023 prácticamente habríamos alcanzado el 1,5ºC de aumento en la temperatura terrestre deseable a finales de este siglo. En el litoral mediterráneo español además hemos registrado uno de los años más secos de las últimas décadas, especialmente por la secuencia de unos meses de otoño sin apenas precipitación. Los compañeros de AEMET-Comunidad Valenciana aportaban estos días el dato de la lluvia acumulada en las tres capitales de provincia entre los meses de octubre y diciembre, en teoría el momento del año más lluvioso, y resultaban realmente llamativos: 9 litros en Castellón, 6,4 en Valencia y apenas 4,4 en Alicante. Son registros de lluvia insólitos para un otoño mediterráneo. El clima terrestre está desajustado. Y aún hay voces que afirman que no pasa nada o que el ser humano no tiene participación en todo esto. No soy ningún “extremista” climático, todo lo contrario. Soy un humilde científico que trabaja estos temas. Y les confieso que lo que está ocurriendo en nuestra atmósfera en los últimos años, empieza a preocuparme.