Cuenta Simon Kuper en 'Amigocracia' que no hay mejor billete de entrada a la política británica (especialmente en el Partido Conservador) que un grado de PPE (Philosophy, Politics and Economy) en Oxford. No llega ni mucho menos al salto que da estudiar en la universidad más prestigiosa de Reino Unido, pero haber formado parte del Botànic se ha convertido también en una especie de visa para poder acceder a los escalones intermedios del Gobierno de España.

Es el camino que siguieron Arcadi España y Rebeca Torró para ser nombrados como secretarios de Estado y es la vía de la última incorporación valenciana al Ejecutivo central. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la designación de Jordi Llinares como director general de Programas Industriales, un cargo en el que estará bajo el mando de Torró, secretaria de Estado de Industria, que ha barrido para casa para cubrir este puesto. Llinares es natural de Alzira, militante del PSPV en esta agrupación local y ha sido director general de Ciencia e Investigación de la Conselleria de Innovación (dirigida entonces por la socialista Josefina Bueno). Este cargo lo ocupó apenas cuatro meses ya que fue nombrado en marzo de 2023, con las elecciones autonómicas (en las que la izquierda perdería el poder) a la vuelta de hoja del calendario. No obstante, su elección para el puesto dentro del ministerio que encabeza Jordi Hereu viene por su experiencia previa en este departamento. Llinares es funcionario de carrera (requisito para ser nombrado director general) del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Estado (es ingeniero informático de formación) y ha sido anteriormente subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos en este ministerio así como asesor del secretario general de Industria. Fuera de la administración, ha trabajado como ingeniero para Hewlett-Packard. Adicionalmente, ha formado parte del Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y ha sido patrono de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Ha impartido clases de contratación pública en el Instituto de Estudios Fiscales(IEF), es diplomado del XLVI Curso de Defensa Nacional del Centro Superior de Estudios del Ministerio de Defensa y tiene estudios en Derecho por la UNED.