"Vendieron bonos y productos hasta el último día, pero sabemos que no han apagado el alquiler de algunos locales, que debían al menos las nóminas de noviembre y diciembre a las plantillas y que empleaban productos de pésima calidad. Las recaudaciones mensuales eran cuantiosas pero no se invertía en los gastos fijos y fundamentales para cualquier negocio como son alquileres, salarios y proveedores. ¿Entonces? ¿Adónde iba ese dinero? No se puede adquirir una serie de compromisos a sabiendas de que no los puedes cumplir". Para el abogado Jose Vicente Frasquet "hay mucho que investigar" tras el cierre de los Centros Ideal, el buque insignia del Grupo Dibea Cristina Álvarez, que cerró sus clínicas de un día para otro dejando en la estacada a centenares de clientes que habían pagado miles de euros en tratamientos que se habían quedado a medias o, incluso, sin empezar.

De hecho, el letrado valenciano Jose Vicente Frasquet trabaja en una querella en la que ya participan una trintena de afectados de la Comunitat Valenciana además de clientes perjudicados por las mismas circunstancias en Sevilla, Murcia, Madrid, Jaén, Cantabria, Córdoba... El objetivo es presentar la querella ante la Audiencia Nacional por una posible "estafa a nivel nacional" y otros presuntos delitos como "administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y mala praxis", además de otros delitos "que se puedan deducir de la investigación porque desconocemos si habrá fraude a la seguridad social o cuestiones similares". La unión hace la fuerza, y por ese motivo Frasquet invita a los afectados a sumarse a la causa que prepara porque a pesar de que cada cliente tiene su propio caso, tratamiento y características "se trata de demostrar la misma manera de actuar y los perjuicios causados en casos diferentes. Para un afectado, para decenas o para cientos, el procedimiento es el mismo y cuantas más personas se sumen más se reducen los costes". Agujeros para la investigación Para el abogado valenciano, el argumentario de la empresa para cerrar las clínicas tiene agujeros que investigar. "Dicen que cierran como consecuencia de la pandemia. Pero lo hacen cuatro años después y de un día para otro, tras meses sin pagar el alquiler de los locales a pesar de ingresar miles de euros en bonos que no han dejado de vender y de ofertar. Tanto es así que había 'overbooking' de citas. Es decir, se vendían bonos pero no había citas disponibles en las clínicas. Esto no es el cierre de una empresa que deja en la calle a 600 empleados. Estamos convencidos de que este caso merece una investigación y vamos a por ella", añade Frasquet. De momento, el abogado está realizando todos los trámites recomendados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en aras de paralizar las cuotas de tratamientos financiados, así como realizar los trámites pertinentes que permitan reclamar la inversión ya ejecutada. "Nosotros hemos seguidos los pasos que marca la OCU en el procedimiento. Hemos enviado los burofaxes para que quede constancia pero Ideal no los está recogiendo. También hemos hecho lo propio con el servicio de atención al cliente de las cinco financieras que hemos detectado hasta el momento. Nos han contestado que están estudiando los casos y que están pendientes de comprobar cuántas sesiones se han realizado y las que quedan pendientes. Con los préstamos vinculados a un tratamiento específico hay un procedimiento, pero en aquellos casos que se han pagado por anticipado la cosa se complica y es indignante que en este país pagar por adelantado sea sinónimo de que puedes ser víctima de una estafa y se complica recuperar ese dinero", epxlica el abogado, tras recalcar estafas conocidas en España como Fórum Filatélico u otros que han afectado gravemente a la salud como los casos de Dentix o iDental. Los Centros Ideal ofrecían tratamientos estéticos exclusivos y de calidad al alcance de todos los bolsillos. Y los bonos para la depilación láser eran su producto estrella. Tres semanas antes de anunciar el cierre de sus clíncias lanzaron su oferta del 70% de descuento en bonos de depilación que costaban 2.400 euros y se quedaban en 1.600 euros. Eliminar el vello por 50 euros la sesión ha resultado ser un producto envenenado que se vendió hasta el día antes de bajar la persiana para no volverla a abrir y desaparecer sin recoger, siquiera, los burofaxes que envían los afectados en aras de recuperar su dinero o dejar de pagar, al menos, las cuotas de los tratamientos financiados.