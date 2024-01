Reacción desde el mundo sindical al anuncio de Carlos Mazón de cerrar seis empresas públicas. En concreto, la Federació de Serveis Públics de UGT ha puesto sus ojos en la supresión de la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP), ya que, según han señalado en un comunicado, consideran de un "error" y un "paso atrás" en el camino hacia la modernización de las administraciones públicas valencianas.

“Su supresión nos pone en el vagón de cola en este camino”, ha señalado la secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner. En este sentido, fuentes del sindicato señalan que otras comunidades autónomas, con gobiernos de signo distinto, como Andalucía, Cataluña o País Vasco, poseen organismos similares, herramientas que se han demostrado muy exitosas para adaptar las administraciones a las necesidades de la sociedad actual.

Además, indican que la eliminación de la EVAP dinamita la nueva ley de Función Pública que la dotaba de competencias claves para la gestión de los recursos humanos. El sindicato precisa que la activación de la EVAP no hubiera supuesto en modo alguno incremento presupuestario ni duplicidades ya que iba a estar integrada por personal funcionario. En concreto, personal procedente del actual Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) y del servicio de selección, entre otros.

Es más, expresan que esta cantera de funcionarios (así es como se había diseñado en un inicio), "lejos de ser una rémora", suponía "un salto cualitativo en la modernización y profesionalización de la función pública valenciana, además de dar transparencia e independencia a los procesos selectivos del personal, tribunales, etc". Así, recuerdan que esta Escuela de Administración Pública es "una antigua reivindicación de UGT Serveis Públics" y se diseñó "para que fuera un consejo rector y no una dirección general (más sensible a los criterios políticos) el que se encargara de la toma de decisiones en materia depersonal".

Dejar sin efecto el acuerdo

Ello implicaba una fiscalización y una vigilancia para evitar arbitrariedades. Entre las competencias de la EVAP figura la formación (básica para la transformación de la Administración), la selección (que incluso podría abarcar a las administraciones locales y al sector público) y la investigación en materia de administración y gestión pública. Fuentes de UGT PV señalan que también afecta a cuestiones "tan relevantes" como la carrera profesional, la evaluación del desempeño, las bolsas de trabajo temporal, la promoción y la provisión de puestos.

Este nuevo organismo asumía estas competencias de forma coordinada que, con el anuncio de su supresión, quedarán en un limbo. En este sentido, el sindicato pide a Mazón que reconsidere su decisión y que, en caso contrario, garantice que las competencias sean asumidas por la Direccción General de Función Pública, de tal manera que no se pierda la oportunidad de avanzar en la modernización de las administraciones.

Por otro lado, UGT Serveis Públics PV lamenta que el anuncio del presidente de la Generalitat suponga dejar sin efecto un acuerdo consensuado con los agentes sociales y acordado en la Mesa General de Negociación. Así, añaden que la Escuela Valenciana de Administración Pública "es uno de los pilares sobre los que se sustenta la nueva Ley de Función Pública Valenciana".