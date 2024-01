Los espectadores de la BBC han tenido en sus pantallas los escaños de las Corts y a una de sus integrantes: Mar Galcerán. La cadena pública británica se ha hecho eco de la historia de la diputada del PPCV en el parlamento autonómico en la misma semana en la que el Congreso ha aprobado la reforma de la Constitución para eliminar del texto la palabra "disminuido" que aparecía en el artículo 42.

La cadena pública británica se ha hecho eco de su elección como parlamentaria de la que, dice, "ha hecho historia" al ser la primera diputada en España con síndrome de Down. Si bien, se añade que se cree que es la primera persona con este trastorno genético en unirse a un parlamento regional o nacional europeo.

"La sociedad está empezando a ver que las personas con síndrome de Down tenemos mucho que aportar", señala ella en el reportaje. En este, la BBC cuenta que Galcerán se inició en política cuando tenía 18 años cuando se unió al PP. "El nombramiento de Galcerán ha sido calificado como un gran paso adelante y un ejemplo de inclusión real", señala la cadena.

La BBC también toma declaraciones al líder de su partido y president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien señala que su elección es "una gran noticia para la política" porque permite "superar barreras". También interviene el representante de Down España, Agustín Matía Amor, que indica que no han oído de alguien más que haya llegado a esta responsabilidad con síndrome de Down y añade: "Es un gran paso adelante y un ejemplo de inclusión real".

Hoy es un gran día. La reforma del artículo 49 de la Constitución Española responde a una demanda histórica de las personas con discapacidad.



Seguimos avanzando hacia una sociedad más inclusiva y llena de oportunidades.💙



Galcerán además ha estado esta semana en el Senado donde se ha celebrado el debate de reforma constitucional (el Congreso está en obras) y fue recibida por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, para "celebrar" este cambio del artículo 42. "Hoy es un gran día, la reforma del artículo 49 de la Constitución Española responde a una demanda histórica de las personas con discapacidad; seguimos avanzando hacia una sociedad más inclusiva y llena de oportunidades", indicó ella tras la aprobación.