La imagen de este viernes en la cola de facturación en el aeropuerto de Manises bien podría ser la de esas expediciones de equipos de fútbol ante el viaje a un torneo importante. Y en cierto sentido, para el PSPV lo es. El avión a Santiago a primera hora de la mañana reunirá a una parte destacada de la delegación valenciana para la convención del PSOE que este fin de semana se celebra en A Coruña. Otros irán por tren o incluso coche, pero nadie con cargo destacado en la federación se quiere perder el encuentro por responsabilidad, fraternidad o lo que pueda pasar.

El motivo formal de convocatoria es la actualización del ideario del partido de cara al nuevo ciclo político, pero a la agenda se añade la celebración de una ejecutiva (que conllevará cambios en algunos puestos), un Comité Federal, varias conferencias y un gran acto para acabar el domingo con el que, de paso, dar un impulso al candidato del PSOE a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Y aunque algunos de estos acontecimientos afectarán a algunos de los valencianos presentes (Arcadi España, por ejemplo, cambiará de área en la ejecutiva a llevar Transportes y Movilidad), el interés de la federación está fuera de los focos.

El "somos los que estamos y estamos los que somos" podría valer para señalar a quiénes van. La representación de los socialistas valencianos superará las 80 personas, según informan fuentes de la formación, siendo una de las más movilizadas para el evento. Por supuesto, al frente de esta, el líder del partido, Ximo Puig, junto a altos cargos de la dirección actual como el secretario de Organización, José Muñoz, o la vicesecretaria general, Pilar Bernabé, así como los tres nombres señalados para suceder al expresident: Carlos Fernández Bielsa, Alejandro Soler y Diana Morant que no dudarán en ir bien pertechados para exhibir apoyos internos como llevan haciendo en las últimas semanas.

La ministra de Ciencia y Universidades será, de hecho, la única del PSPV con participación oficial en el evento, además del líder de Juventudes Socialistas y diputado en el Congreso, Víctor Camino. Morant intervendrá en uno de los paneles organizados por Ferraz. Lo hará el sábado por la tarde en el de Igualdad, junto a la ministra responsable de este área Ana Redondo. Es cierto que son los ministros los que copan todos estos foros, pero no deja de ser un gesto el protagonismo dado para la exalcaldesa de Gandia.

Atentos al backstage

Sin embargo, las miradas y los oídos no estarán en las palabras que la ministra pronuncie en público, sino lo que pueda surgir en privado. Al contrario que un concierto, lo importante no está en los escenarios sino en el backstage. Se espera que la coincidencia de todos los actores implicados pueda comenzar a definir el horizonte ante la ejecutiva del lunes (si no hay otro retraso) en la que debería fijarse el calendario del congreso. En las dos semanas de aplazamiento no ha habido avances reseñables de negociaciones y ver el límite próximo podría forzar los acuerdos.

El factor determinante en esta ocasión es que más allá de la presencia de los tres implicados (y las distintas almas del partido) estará el poder orgánico del PSOE, con Pedro Sánchez al frente, como posibilidad de mediación. Una palabra del presidente del Gobierno de España puede desencallar la situación y despejar las dudas... o incrementarlas. Galicia, tierra de peregrinaje y donde antaño se situaba el fin de la tierra firme, puede marcar el camino hacia el liderazgo de la federación valenciana. "Pero esto es el PSPV, y hasta el último minuto todo es posible", dicen quienes conocen el partido.