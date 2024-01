Parecía que Assun Pérez era una bala perdida cuando dejó los estudios con 15 años. A su madre "casi le da algo". Pero la realidad es que a ella no le motivaba aprender. Ya no fue más a clase. Quería trabajar.

Fue lo que hizo entre los 15 y los 18, a pesar de que no tenía estudios. Hasta que mayor de edad decidió cursar un ciclo de administrativa, y ahí recuperó sus ganas. Hizo Bachillerato, y después una carrera de Traducción. De ser carne de cañón acabó licenciada en la universidad. Y su madre emocionada y orgullosa.

La historia de Asun ya es admirable, pero lo es más porque, de rebote (o eso dice ella) ha acabado siendo directora de la Sección del IES Conselleria, un centro especializado en rescatar a alumnado conflictivo que ha dejado los estudios. Nadie mejor que ella para hacerlo.

Lo es porque ha pasado por ahí y sabe lo que se siente. "No le ofrecemos ninguna alternativa a los chavales que no quieren estudiar. Esa es la clave", cuenta Assun Pérez. "Si no das una salida, da lo mismo que obligues al chaval a venir. Con eso no consigues nada".

La Sección del IES Conselleria es la última estación antes del centro de menores. Unos 17 estudiantes viven y estudian en el centro, con sus habitaciones en una de las plantas. Son chavales con un pasado conflictivo, muchos de ellos con familias desestructuradas y que vienen de centros desahuciados por sus profesores. Pero Assun Pérez aún cree en ellos y tiene esperanza en su potencial: "son chicos que si se lo proponen podrían estudiar un Bachillerato perfectamente", afirma.

Puertas abiertas siempre

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías con mayor tasa de abandono educativo temprano de toda España y, aunque lleva bajando una década, la resaca de la pandemia ha provocado una subida inesperada. Esta realidad afecta especialmente a los hombres pero, aunque las mujeres acaban la ESO, suelen acceder menos que ellos a los estudios superiores.

Asun lo tiene claro porque explica lo que le habría gustado a ella. "Hay chavales que son carne de cañón y a los 13 años ya sabes que no van a acabar la ESO porque no les motiva y no estudian. Les tenemos que dar salidas. Que aprendan un oficio con una FP Básica, lo que les guste a ellos y les motive. Así es como conseguiremos que no dejen el instituto", cuenta la docente.

La clave es que esa FP Básica sirva como bote salvavidas, siempre con una cuerda para que el alumno se pueda volver a subir al barco. "El estudiante debe saber que las puertas siempre van a estar abiertas para él si quiere hacer un bachillerato, un grado medio o acabar la ESO. Que siempre va a poder volver si quiere, como hice yo", afirma la directora.

La Sección del IES Conselleria nació en el año 2010 con el objetivo de dar una salida al alumnado más problemático pero que no había cometido infracciones como para entrar un centro de menores. "Antes no había nada para estos chavales. Ya puedes imaginar como acababan muchos de estos perfiles", lamenta Pérez.

Aprender a aprender

"La educación no solo sirve para aprender a resolver ecuaciones de segundo grado o para memorizar las capitales de Europa, sirve, sobre todo, para aprender aptitudes sociales, cómo comportarse y madurar como persona. Eso es lo más importante para estos jóvenes que han sido tan absentistas y que no tienen estos conocimientos para desenvolverse en el mundo", explica Pérez.

Eso es lo que le ha hecho ver "la grandeza y lo importante que es la educación pública. El colegio y el instituto nos hace mejorar muchísimo como personas más allá de aprender un temario. Eso se ve en estos chavales y creo que la gente no se para a pensar en lo importante que es", explica.

Como directora, Pérez diseña la estrategia para rescatar a estos chavales del abandono escolar en el mínimo tiempo posible y que idealmente vuelvan a reincorporarse a sus institutos. Para ello ha diseñado un temario de ESO pero mucho más práctico. "Todo gira en torno a motivarles. Por eso salimos mucho a dar clase a la calle. Por ejemplo, les llevamos a que den clase de Física y Química en el Jardin Botànico, o hacemos que visiten el Hemisféric... Les estimulamos para que encuentern algo que les guste", asgura Pérez.

Además de esto, el IES es centro embajador del Parlamento Europeo y participa en programas de intercambio de estudiantes eTwinning. "El año pasado vinieron jóvenes de Croacia y de Grecia. Eso les motiva y les gusta mucho, conocer a otras personas. Nos viene genial para que aprendan inglés, porque ahora tienen amigos con los que escribirse y tienen que hacerlo en esa lengua. Ven la utilidad y aprenden mucho más", dice Pérez.

Pero no solo exploran la formación reglada, también a algunos les proponen la posibilidad de formarse en un oficio. "Si vemos que quieren hacer administración, mecánica, peluquería o estética, les guiamos por ahí para que al menos tengan ese oficio", cuenta. Asegura que hay muchos casos de jóvenes que tienen trabajo tras salir de las instalaciones de la Sección del IES Conselleria.

La familia

Recientemente el Consejo Escolar del Estado volvió a proponer que se extienda la escolarización obligatoria hasta los 18 años como forma de combatir el fracaso escolar. Una medida que Pérez rechaza de plano: "Tener a chavales obligados en el aula no arregla nada. Solo retrasa el problema dos años, es mejor que aprendan algo práctico", cuenta.

El problema para la mayoría de estos chavales es algo tan complejo e importante como la familia. "La familia marca mucho las posibilidades de cada persona. Hay chicos que vienen de un contexto que no es nada bueno para ellos y es muy difícil sacarlos", asegura la directora.

Aunque los equipos del centro y de servicios sociales hacen un seguimiento exhaustivo de estos casos, la realidad es que "no podemos entrar en una casa y decir a unos padres cómo criar a sus hijos. O les motivamos para que vengan por voluntad propia, o no hay nada que hacer", reivindica. En esa complicada tarea está Asun Pérez como directora de la sección del IES Conselleria. Su misma historia ya puede servir para motivar a su alumnado. "No quería estudiar y acabé terminando una carrera universitaria", dice con una sonrisa.