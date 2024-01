La comisión de investigación sobre el sector público pactada por PP y Vox se circunscribirá a la época del Botànic (2016-2023) y no arrancará en 1995, como reclama la izquierda, para fiscalizar también los gobiernos populares previos. Los síndics de los grupos que sustentan al Consell, Miguel Barrachina (PP) y José María Llanos (Vox), han evidenciado este martes la nula predisposición de ambas formaciones para ampliar el marco temporal de la investigación, que se aprobará en las Corts previsiblemente en el próximo pleno, todavía por fijar.

Tanto PSPV como Compromís han insistido tras la Junta de Síndics en su voluntad de indagar en el funcionamiento del sector instrumental en busca de "irregularidades", pero incluyendo en las pesquisas la gestión de los Ejecutivos del PP desde 1995. Tanto José Muñoz como Joan Baldoví han puesto como ejemplo las ITV, una de las empresas donde los populares quieren poner el foco, señalando que están abiertos a indagar en la reciente reversión acometida por el Botànic pero también en su privatización. Muñoz ha recordado que aquel proceso ha terminado con el expresident Eduardo Zaplana "en el banquillo por el caso Erial", mientras el portavoz de la coalición ha abogado por poner "luz y taquígrafos" pero "a todos".

Sin embargo, PP y Vox han enfriado cualquier posibilidad de extender el periodo de las pesquisas, alegando que la izquierda ya puso en marcha comisiones de investigación "en total libertad" sobre algunos de estos entes cuando estaba en el poder y acusándola de querer diluir la iniciativa con la ampliación del plazo. "Creaban una comisión por empresa. Ahora pretenden abortar esa fiscalización y que no se sepa si es verdad que han enchufado a decenas de trabajadores. Aspiran a que no se investigue su sonrojante etapa, sino desde el inicio de las 54 empresas para que así no podamos investigar su periodo", ha señalado Barrachina.

Llanos, por su parte, ha considerado que "no tiene sentido" remontarse a los tiempos del PP porque no es el papel de Vox. "Nuestra responsabilidad como grupo que apoya al Consell es destapar las irregularidades durante el gobierno de otros", ha dicho el síndic, que ha insistido en las "graves, sonadas y objetivas irregularidades" destapadas por los órganos fiscalizadores.

La izquierda denuncia un "cerrojazo" en las Corts

PP y Vox también unieron sus votos en la Junta de Síndics para tumbar la petición de PSPV y Compromís para que compareciera el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la diputación permanente para explicar el proceso de vacunación tras la ola de gripe y covid. Socialistas y valencianistas han criticado este veto así como el calendario parlamentario propuesto por los socios del Consell, que según estos grupos supone un "cerrojazo" al hemiciclo para "censurar" a la oposición e impedir su labor de fiscalización al Ejecutivo.

Muñoz ha denunciado la "voluntad manifiesta del PP y la extrema derecha" de esquivar el control de las Corts al president Mazón, a quien ha exigido ampliar el calendario de comparecencias y de plenos ordinarios. Compromís enmendará la propuesta del PP para que se amplíen los días hábiles.

Barrachina ha defendido que el periodo de sesiones que se abre el lunes 29 "es el que más pronto empieza y más tarde acaba", el 15 de julio y Llanos ha asegurado que es "clavado" al del año 2022, con el Botànic en la Generalitat.