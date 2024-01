El PPCV ha calificado de "lamentables" y de una "deslealtad absoluta" las críticas del PSPV-PSOE a la política turística del Consell de Carlos Mazón a las puertas de la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se ha pronunciado en estos términos después de que el portavoz de Turismo del PSPV-PSOE en las Corts, Mario Villar, afeara este martes al president Mazón que acuda por primera vez como máximo responsable a Fitur "con unos presupuestos de recortes", "sin tener los deberes hechos" y "sin ofrecer nada nuevo".

Pérez ha recordado que mientras que el Botànic promulgaba "la turismofobia imponiendo una tasa turística en contra de la opinión de todo el sector", los populares la derogaron "nada más entrar" al gobierno de la Generalitat”.

“Desde el PPCV abrimos los brazos al turismo, a que todo el mundo conozca los maravillosos enclaves de nuestro territorio, que son muchos”, sin embargo, “los socialistas con sus palabras solo muestran su deslealtad hacia los miles de valencianos y valencianas que viven de este sector, uno de los motores más importantes de la economía valenciana”.

Ha defendido el turismo como "una política de estado" y, por ello, ha pedido a los socialistas "que dejen las críticas absurdas y pongan en valor todas las bondades del turismo valenciano y el gran trabajo que hacen todos los municipios y sectores que se dedican al turismo”.

Además, ha subrayado que este año se ha hecho una gran apuesta por la accesibilidad y la sostenibilidad y se trabaja "muy duro" desde todas las instituciones por poner en valor la hospitalidad y el buen hacer en materia turística.

El secretario general de los populares valencianos ha recomendado a los socialistas que “dejen de pensar tanto en su congreso" y, en cambio, "se dediquen de verdad a defender los intereses de todos los valencianos”.

Asimismo, ha invitado al diputado socialista Villar a visitar el expositor que la Comunitat llevará este año a Fitur para "ver el espacio que tienen reservadas todas las marcas y productos de la Comunitat”, así como a “charlar con empresarios y agentes turísticos que han respaldado el diseño de la estrategia turística que está llevando a cabo la consellera Nuria Montes”

A Fitur "sin los deberes hechos" y con "recortes"

El enfado de los populares nace de las declaraciones previas de Villar, que además de acusar al Consell de "recortar" en turismo y de "no ofrecer nada nuevo" además del "sol y playa" ha señalado que, tras siete meses de gobierno, aún no se conoce "cuál es la política turística de Mazón" lo que a su juicio "evidencia que no es una prioridad para el gobierno valenciano".

El socialista ha explicado que "la falta de proyecto y de una política definida sumado al recorte del 20 % del presupuesto y la inacción de la consellera por dar contenido a la dirección general de Turismo que lleva vacante más de un mes, es una clara muestra de que al Consell de Mazón y Vox el futuro turístico de nuestra tierra no les importa nada".

Asimismo, Villar ha propuesto cinco grandes ejes para "revertir la falta de política turística del Consell": "aprovechar los fondos europeos, fomentar la formación y la sostenibilidad, así como las ayudas a la transformación digital y potenciar el producto cultural".