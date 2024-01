Vox negociará con el PP la "reconversión" o "desaparición" de Antifraude

En plena ofensiva contra la gestión del sector público del Botànic, el PP y Vox negociarán el futuro de la Agencia Antifraude una vez los grupos de las Corts pacten el nuevo presidente del organismo, un proceso que está en marcha ahora mismo. Los dos partidos socios del Consell han cuestionado a esta entidad en el pasado y estudiarán posibles cambios próximamente, sin descartar diluir sus competencias o incluso su cierre. La pasada semana Carlos Mazón anunció que bajará la persiana de seis entes estatutarios y no cerró la puerta a más supresiones.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha explicitado este martes la desconfianza de su formación hacia Antifraude. De hecho, ha achacado a esos recelos el hecho de que Vox no haya presentado candidato para renovar la dirección y ha adelantado que el "siguiente capítulo" será "negociar" con su socio en el Consell su "ubicación, reconversión o desaparición". Llanos ha concretado posteriormente que una de las opciones sería integrar sus competencias en una dirección general.

Su homólogo en el PPCV, Miguel Barrachina, no ha querido ir tan lejos pero también ha sembrado dudas sobre la neutralidad del organismo fiscalizador durante los mandatos del Botànic. "La agencia podría haber hecho muchísimo más", ha señalado antes de asegurar que el objetivo del PP en la renovación de Joan Llinares es que en adelante Antifraude "trabaje con profesionalidad, honradez y dedicándose por igual a todos los partidos en sus investigaciones". "No soy quien para determinar su organización futura", ha agregado el portavoz popular.

No conocen a los candidatos propuestos

Sobre el proceso de elección de nuevo director, Barrachina y Llanos han asegurado no conocer a los candidatos propuestos, evitando así responder a las acusaciones de la izquierda sobre la cercanía de Eduardo Beut, uno de los propuestos, a la formación popular en tiempos del expresident Eduardo Zaplana. "No sería capaz de repetir sus nombres. No tengo ni idea, no sé a quién se refieren", ha asegurado el portavoz del PP, que en todo caso ha señalado que tanto Beut como Gustavo Segura han sido propuestos "por entidades civiles".

Llanos, por su parte, ha replicado el argumento. "No conozco a los candidatos. Había dos y sé que no han sido propuestos por ningún grupo. Estudiaremos sus currículums y su ideoneidad y tomaremos decisiones".

El PSPV y Compromís sí que han estudiado a los candidatos y han seguido cuestionando la proximidad de Beut con el PP. El síndic socialista, José Muñoz, ha considerado que la propuesta "demuestra que el PP quiere a una persona de su estricta confianza", lo que según él representa una "vuelta al peor pasado", en el que los populares buscan "controlar las instituciones y las que no pueden controlar, como las Corts, imponer un cerrojazo". Esta última crítica la ha lanzado por el calendario propuesto por PP y Vox en la Junta de Síndics de este martes, que según los socialistas busca evitar las sesiones de control a Mazón.

Joan Baldoví, por Compromís, ha ironizado sobre los "sorprendente" de esa candidatura, "presentada a última hora el último día por una militante del PP que presenta a una persona íntima colaboradora de Zaplana y que además fue socio en una empresa del jefe de Gabinete del expresident". Por contra, Baldoví ha destacado el perfil de Segura, propuesto por "tres asociaciones nada sospechosas de partidismo y propuestas por la sociedad civil".