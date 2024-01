José Luis Ábalos ha rehecho la frase que pronunció Gabriela Bravo sobre Mónica Oltra de "si no aportas, aparta" para cargar contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y sus choques con la posición del partido y el Gobierno por la amnistía. "Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario", ha señalado el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del partido en sus redes sociales dirigiéndose al líder manchego.

Ábalos ha sido uno de los referentes de la formación que ha evidenciado su malestar con las críticas hechas por Page (que indicó que el PSOE se ha situado en el "extrarradio de la Constitución" ante su pacto con Junts por la amnistía) y su exhibición de complicidad con otros barones autonómicos del PP, incluido el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Lo ha hecho a través de un mensaje de X (antiguo Twitter) en el que ha citado directamente al presidente castellanomachego. Bloquear la renovación del CGPJ, deslegitimar al Tribunal Constitucional, despreciar al Congreso, subvertir la función constitucional del Senado, espiar y elaborar informes falsos para destruir a los adversarios políticos, corromper a la Policía, ir dopado a las elecciones...… https://t.co/1KnW0OOuPT — José Luis Ábalos (@abalosmeco) 24 de enero de 2024 "Bloquear la renovación del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), deslegitimar al Tribunal Constitucional, despreciar al Congreso, subvertir la función constitucional del Senado, espiar y elaborar informes falsos para destruir a los adversarios políticos, corromper a la Policía, ir dopado a las elecciones... deben ser parte del núcleo constitucional porque no se oye con fuerza tu voz", ha expresado el que fuera número tres de Sánchez en el partido citando directamente al barón manchego. Así, ha lamentado que para Page sea "mejor entenderse amigablemente con los representantes de esas tropelías y, sin embargo, denostar permanentemente la tarea de tus compañeros, afanados en impedir el avance de la ultraderecha y en la defensa de los derechos y libertades". "Si no te sale ayudar al compañero, al menos no ayudes al adversario. Recuerda que ganamos desde el orgullo de ser socialistas pero es el PSOE quien gana", ha indicado. "Al final, la gente prefiere siempre el original a la copia. ¡No lo olvides", ha sentenciado Ábalos. Horas antes, y ante los micrófonos en su comparecencia en Fitur, la ministra de Ciencia y Universidades y aspirante al liderazgo del PSPV, Diana Morant, indicó preguntada por las palabras de Page que son "opininones" pero que "nadie nos va a explicar qué significa el terrorismo y en 2017 el 'procés' no era terrorismo". "Lo demás son hipérboles y populismo", ha expresado la dirigente socialista.