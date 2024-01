Educación apoya una EBAU única pero los rectores responden que es "imposible"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio ayer un paso más en su afán por reforzar su poder autonómico contra el Gobierno y anunció que las 11 comunidades gobernadas por su partido tendrán una EBAU (la prueba de acceso a la Universidad) común en contenidos, criterios de corrección y fecha. Esta propuesta la llevaba el PP en su programa electoral para el 23 de julio y, ante la incapacidad de aprobarla desde el Ejecutivo, la impone a sus territorios.

El examen se pondrá en marcha en 2025 y los conservadores harán llegar el modelo al Ministerio de Educación. «Si no lo copian, ellos se lo pierden», señaló Feijó. La prueba única era una de las promesas electorales del PP, al igual que Vox. La decisión afectaría al 70 % de quienes se presentan a este selectivo.

La Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) consideran que sería «ideal» que la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) tuviera unos contenidos «mucho más comunes» para toda España, como proclamó ayer el líder del Partido Popular.

Sin embargo, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) señaló que una EBAU única «es imposible» porque en España no hay un Bachillerato único. «En estos momentos una prueba única es imposible porque no tenemos un Bachillerato único en todas las comunidades», señalaba a Europa Press la presidenta de CRUE y rectora de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), Eva Alcón

La presidenta de los rectores afirmó que no tienen constancia de tener la propuesta anunciada por el líder del PP «encima de la mesa». «No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario», señaló Feijóo, quien resaltó que su propuesta camina hacia el sistema de «igualdad de oportunidades» que defiende su partido.

Una prueba y no 17

Así se había pronunciado Feijóo en un coloquio sobre Educación en León. Feijóo defendió seguir caminando hacia «un sistema de igualdad de oportunidades» en la EBAU y que las pruebas de acceso a la universidad sean comunes. «Nuestro compromiso es que la EBAU sea un sistema común en todas las comunidades autónomas del PP en el curso 2025», apostilló.

«Lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas, porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario, que es el sistema universitario español», proclamó. Tras asegurar que la educación no puede ser un «arma arrojadiza», señaló que el PP seguirá proponiendo medidas aunque el Gobierno les «copie» después.

«Sería el ideal que hubiese unos contenidos mínimos mucho más comunes para todo el territorio y que hubiese igualdad de cara al acceso a la universidad, realmente sería lo deseable», señaló, por su parte, la presidenta de Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara. No obstante, ha lamentado que, hoy por hoy y tal y como están planteadas las leyes, es «muy difícil» poder implantar una prueba única. «Me temo que lo tienen muy difícil, prácticamente imposible, poderlo llevar a cabo», añadió.

Por su parte, el presidente de Concapa, Pedro Caballero, defendió que es una «medida acertada» que se trabaje por tener una EBAU única, aunque advirtió de que no ven bien que se lance sólo en once comunidades autónomas. «La medida es buena pero no vemos claro que se ponga en práctica. Pedimos que sea una EBAU única para todo el territorio. Sí a la medida pero no a cómo hacerla, queremos que se haga en 17 comunidades y no en 11», zanjaba.

Un viejo plan de Ciudadanos que el PP nunca ha ejecutado

La idea de una selectividad común ha sido una de las ambiciones de Ciudadanos durante años y a ella se ha terminado sumando el PP, pese a que nunca ha tomado medidas al respecto cuando ha estado en el Ejecutivo. Las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y cada una de ellas diseña y corrige sus propias pruebas. Algunas comunidades, entre ellas Madrid, se quejan sistemáticamente de que sus alumnos compiten en desventaja en los grados más demandados y sostienen que a sus universidades llegan estudiantes de regiones donde el examen o el Bachillerato es más fácil.