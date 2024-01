La exconcejala socialista Ana Botella: "Grau nos decía que las cuentas están donde tienen que estar"

La concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València de 2007 a 2011, Ana Botella, ha relatado como testigo en el juicio de la pieza A del caso Taula, por la presunta caja B del PP, el muro contra el que se estrellaron los socialistas cuando intentaban fiscalizar las fundaciones muncipales. La opacidad fue la norma. "Alfonso Grau nos decía que las cuentas estaban donde tenían que estar", ha declarado Botella ante la sección segunda de la Audiencia de València, que juzga al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, el exconcejal Juan Eduardo Santón, el exdirector de la Fundación Valencia Turismo Convention Boureau (FTVCB) José Salinas y la exsecretario del grupo municipal del PP, Mari Carmen García-Fuster.

"Las fundaciones manejaban cantidades importantes. Cuando vi como se manejaban y que poca informacion había empezamos a pedir información. Me parecía muy extraño que se funcionaria de una determinada manera. Se destinaban 7 millones a las fundaciones municpales y no teníamos retorno de lo que se había hecho". Botella ha detallado el muro con el que se encontraron al pedir información. "Hubo obstáculos de todo tipo: no contestar a preguntas orales o escritas, mociones y personaciones en los organismos. Hubo obstrucción, falesamiento, burla, impunidad. Nos encontrábamos con una pared. Aún conservo cuatro actas notariales de personación, par que no dijeran que no había ido. Yo avisaba e iba con un notario a las fundaciones". Según la exconcejala socialista, "el grado de sospecha empezó a ser preocupante: En cinco años 35 millones de euros. Una media anual de 7 millones".

Los socialistas solicitaron la creación de una "comisión de investigación que nunca se creó. Éramos el PP y el PSPV sólos y como tenían mayoria absoluta no se creó". Las peticiones de información y documentación del PSPV en la oposición caían en saco roto. "Creo que se vulneraron derechos fundamentales. Pedíamos información a los concejales responsables, Juan Eduardo Santón primero y Beatriz Simón después, pero no se nos facilitaba información. 'Las cuentas están depositadas donde tienen que estar', nos decía Grau en los plenos", ha explicado Ana Botella al tribunal.

Finalmente el PSPV decidió acudir al registro mercantil para comprobar las cuentas de fundaciones como FTVCB, CEyD o Fivec. "En cuatro o cinco años las cuentas se habían formulado falsamente. A pesar de que componían las fundaciones la Cámara de Comercio y otras entidades. Luego se supo que no se habían reunido para firmar las cuentas. Y en 2010 tuvieron que celebrar una asamblea extraordinaria para aprobar todas las cuentas de los años anteriores".

Alfonso Grau nos decía: "Ustedes quieren meter las narices en estas organizaciones. El trabajo de la oposición no era bien recibido ni calificado. Hicimos más de 165 iniciativas, entre cartas, escritos y mociones en el pleno". Finalmente, "Grau aceptó que fuera el interventor a estas fundaciones para que viera que están hechos los trabajos. El Interventor no adujo que fuera entidad privada. Tras la visita solo nos dijeron que estaba 'todo en orden'", ha explicado la exconcejala. "Ni el secretario, ni el interventor se dieron por aludidos de todo lo que denunciamos".

En la jornada de hoy también ha declarado otra extrabajadora de Laterne, la consultora que organizó la campaña electoral del PP de la ciudad de València en 2007, en la que se gastaron 2,6 millones de euros cuando legalmente declararon que fueron 160.000 euros. La extrabajadora ha declarado que un jefe suyo le dijo que cambiase el concepto de algunas facturas: "Eran facturas de cliente, no tenía nada que ver con proveedores. Nos dijeron: tomad facturas y poned otro concepto".