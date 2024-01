El conseller de Educación José Antonio Rovira, ha enviado una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para que convoque "con la mayor brevedad posible" una reunión presencial de la Conferencia Sectorial, que reúne al Ministerio con todas las autonomías.

La convocatoria "urge ante la necesidad de analizar la situación educativa a nivel nacional y los efectos de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe)", asegura la conselleria en un comunicado. Añade que en las últimas semanas el Gobierno ha programado actuaciones como el plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora, medidas que "deberían articularse como un programa de cooperación territorial". Por este motivo, "Educación considera que antes deben tratarse en la Conferencia Sectorial para tratar conjuntamente objetivos y financiación.

Para la Conselleria, este plan de refuerzo presenta incongruencias con la LOMLOE y establece acciones que no tienen sentido como el refuerzo durante los meses de verano, cuando los alumnos de educación obligatoria no tienen posibilidad de recuperar las asignaturas después, ya que no existe convocatoria extraordinaria en julio o septiembre.

Refuerzo educativo y menos alumnos en clase

Este jueves el Gobierno concretó su plan de refuerzo educativo en Matemáticas y Lengua, tras el descalabro generalizado en estas dos asignaturas en el informe PISA (una bajada que fue general a nivel europeo).

Se trata de 500 millones de euros para más de 6 millones de estudiantes desde 3º de Primaria hasta Bachillerato y FP (600.000 valencianos). Este dinero se dedicará a bajar las ratios enel aula, a contratar docentes de refuezo para el alumnado con problemas y en formar más al profesorado en estas dos materias.

Las asociaciones docentes coincidieron en su día de que el plan es "un parche" y no aborda los problemas estructurales en la educación. Además, critican que los 500 millones presupuestados no son inversión suficiente para conseguir arreglar todo lo que se pretende.

Cabe recordar que las competencias de Educación están delegadas a las comunidades autónomas, con lo que la decisión de aplicar este plan de choque, y como, recae ahora sobre ellas. Es por esto por lo que Rovira quiere convocar una mesa sectorial con los territorios, para empezar a abordar de qué manera y cuándo se va a empezar a dar este refuerzo.

El móvil en las aulas

Por otra parte, ante el anuncio del uso de los teléfonos móviles en las aulas, desde Educación se señala que es un tema que también debería tratarse en la Conferencia Sectorial de Educación para que las comunidades autónomas puedan realizar sus aportaciones, ya que estas últimas tienen las competencias para regular la convivencia escolar.

Rovira, que lleva meses estudiando este problema, está bastante alineado con la recomendación que el Consejo Escolar (formado por asociaciones y expertos del ámbito educativo) formuló al Ministerio de Educación: que no se pueda llevar el móvil al colegio en Primaria y que tenga que estar apagado en Secundaria, salvo para fines educativos. El conseller apuntó ayer que rechazaba "la prohibición total" de los teléfonos en las aulas ya que "no es lo que nos recomiendan los expertos".