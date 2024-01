Regreso el viernes de Madrid. El tren va lleno de gente que viene de FITUR, la feria de Turismo celebrada estos días allí. Euforia y triunfalismo, récords batidos en 2023 y nuevas marcas a superar este año marcan los discursos de la política y los agentes económicos de este sector. Nadie habla del cambio climático. A pesar de los recientes informes de la Comisión Europea y de La Caixa al respecto, que comienzan a demostrar que la economía también se está viendo afectada por el cambio climático. Pero el viaje a Madrid es para organizar el trabajo previsto para la elaboración de una nueva edición del Atlas Nacional de España, que están coordinando el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Asociación Española de Geografía (AGE). Algunos compañeros que asisten a la reunión destacan el hecho de la importancia que en países europeos se otorga a los atlas de un país como documentos necesarios para la acción de los gobiernos, porque muestran el estado de la cuestión de diferentes cuestiones (ambientales, sociales, económicas, culturales, educativas, políticas) de forma gráfica, cartográfica. Además, las ediciones modernas de estos atlas, on-line, permiten su actualización periódica. España tiene uno de los mejores Atlas temáticos de los países desarrollados: el Atlas Nacional de España. Se puede consultar por internet. Y la sociedad y la política lo desconocen. Estos días se anuncian mejoras en las materias de matemáticas y lectura dentro de nuestro sistema educativo. No me cabe duda de su necesidad. Pero nuestra sociedad es cada vez más analfabeta geográficamente hablando. No sabemos ni localizar las provincias, ni los ríos, ni las montañas, ni tantas cosas de nuestra vía diaria en un mapa. Lo primero para que un ser humano sea racional, para que tenga cultura, es saber dónde está, saber localizar. Y esta necesidad es cada vez mayor en un mundo tan cambiante. La Geografía es -debe ser- una pieza básica en la formación del ciudadano. A ver si de una vez por todas nuestros políticos lo asumen y la sociedad se da cuenta de su indispensable utilidad. Consulten atlas, disfruten de la experiencia que supone viajar, aprender, desde el sillón, a través de sus páginas. Hagan la prueba.