Alejandro Soler Mur: "No ha habido presiones ni me han ofrecido nada para que no me presente a las primarias"

El impulso de la militancia». ¿Por qué ese lema de campaña?

Queremos transmitir que este es un proyecto que, como no puede ser de otra manera en el PSOE, parte de la militancia, que es la que nos ha trasladado el interés por plantear un proyecto en la Comunitat y la fuerza de él son los militantes.

Finalmente, usted ha sido el primero en dar el paso, forzando la celebración de las primarias. ¿Qué busca encabezando el proceso?

Habíamos manifestado la intención y estábamos esperando a que la Ejecutiva planteara el calendario, que marcó el pasado lunes. A partir de ahí, este viernes era el momento que consideramos más adecuado. Queríamos hacerlo cuanto antes, aunque tampoco nos hubiera importado que otro compañero o compañera hubiera manifestado antes la voluntad. Queremos ponernos a trabajar ya y que todo el mundo tenga la certeza de que vamos adelante.

Entiendo que da por hecho que habrá tres candidatos, tras el paso dado también ayer por Bielsa.

Inicialmente es lo que parece.

Con este primer paso certifica su pulso a Ferraz, al forzar primarias en el partido. ¿Usted lo ve así?

Yo ni pretendo ni quiero que sea un pulso a Ferraz. Con los compañeros de la ejecutiva tengo una comunicación fluida, constante. Muchos son amigos personales y yo soy uno de los que claramente apoyó a Pedro Sánchez desde el primer minuto y lo sigo respaldando, tiene mi apoyo.

¿Qué le han dicho desde la dirección federal al anunciar que iba a primarias, pese a los intentos de Ferraz de impulsar una candidatura única en torno a Diana Morant?

Me han transmitido claramente que son los militantes los que tienen que decidir y que manifiestan el profundo respeto al proceso de autonomía de los compañeros en la Comunitat Valenciana.

¿Y cree que va a ser así como dice? ¿No espera injerencias desde Madrid en pleno proceso?

Estoy seguro de que va a ser así. Madrid quiere que salga bien y para que salga bien el proceso están convencidos en la decisión de la militancia. Y más en este partido, más aún con Pedro Sánchez, que fue elegido por la militancia, no puede ser de otra manera. Yo creo que lo dicen con absoluta sinceridad. Creo que van a permanecer intentando ayudar en lo que puedan en el proceso para que todo salga bien, pero intentando no tener ninguna injerencia, estoy convencido.

Sin embargo, ha habido contactos continuos con Ferraz en estos días. ¿En qué han consistido esas conversaciones?

Fundamentalmente, por el cariño, la proximidad personal y también por respeto a lo que supone la dirección federal, les he ido anunciando los pasos que iba dando y les he ido comunicando mi intención de presentarme al proceso.

¿Ha sufrido presiones para que no se presentase?

Ni ha habido ninguna presión ni me han ofrecido nada para que no me presente. En todo momento me han manifestado respeto para que haga aquello que estime oportuno.

Usted y sobre todo su entorno han insistido mucho que este proceso busca relevar al secretario general, pero no un candidato del PSPV para la Generalitat.

Eso es, son unas primarias para ser secretario general. En el momento procesal oportuno para la candidatura a la Generalitat, elegiremos a la persona más adecuada que puede o no coincidir con quien sea el secretario general del partido.

¿Ve posible una bicefalia?

Yo no veo ni que sea positivo ni que sea negativo, veo que es una opción que tiene el partido y por tanto el partido no tiene ahora por qué predeterminar quién es el candidato a la Generalitat. En el momento en que tengamos que tomar esa decisión, optaremos por la persona más adecuada.

Si desde el entorno de Diana Morant le hubieran ofrecido ser secretario general a cambio de renunciar a ser candidato a la Generalitat en 2027, ¿habría aceptado?

Yo creo que las renuncias previas tampoco son razonables.

¿Se ve rival de Mazón en 2027 (si no hay adelanto) o ahora centra sus fuerzas en controlar el partido?

El rival de Mazón en el 2027 es el PSPV, sin ninguna duda. Estoy convencido de que el partido llegará unido y tendrá al próximo presidente de la Comunitat Valenciana.

Hablaba de dos rivales en este proceso interno. Empezando por la ministra Morant. ¿Qué le une y qué le separa de ella?

No establecería nada que me separe, no querría diferencias. Yo planteo mi proyecto. Creo que tengo personalmente una experiencia importante en el partido. He sido vicesecretario general en la Comunitat, dos veces miembro de la Ejecutiva federal, he sido mucho tiempo secretario general de mi agrupación, soy secretario de la provincia... Creo que conozco perfectamente la organización, a la mayoría de sus personas y su funcionamiento.

Y al margen de su currículo, ¿cuál es su proyecto para el PSPV?

Tengo el aval de haber generado un proyecto que creo que es dinámico en la provincia de Alicante y en la agrupación de Elx, que active el partido, que conecte con la ciudadanía, que proyecte los mensajes del partido y eso es lo que traslado. Quiero un proyecto en el que se respete a las agrupaciones, a las comarcas, a los dirigentes legítimamente elegidos. Un proyecto dinámico, que sin duda pueda recoger la ilusión de los ciudadanos para gobernar en la Comunitat, en las diputaciones, en las principales ciudades. Es el objetivo.

Habla de dinamizar el partido. ¿Cree que el partido ha perdido ese pulso en el mandato de Puig?

En buena medida sí se ha tenido y por eso hemos gobernado durante ocho años de la mano de Ximo Puig, que sin duda es un activo importante del partido, con el que hay que seguir contando. Ahora se trata de dinamizar el partido, donde reside el peso de la acción política.

¿Considera que el partido ha estado paralizado estos ocho años?

Creo que el partido ha hecho lo que tenía que hacer, que es centrarse en gobernar.

Y respecto a su otro rival en las primarias, con el que ha exhibido afinidad... ¿Ve posible llegar a un pacto con Bielsa antes de las primarias o incluso durante el proceso?

Voy a poner en marcha una candidatura con el objetivo de ser secretario general. No obstante, con ambos tendré una vía abierta de comunicación sobre el proyecto que podemos desarrollar juntos y ver si existe alguna posibilidad de encuentro.

¿Pero ve más probable un pacto con Bielsa frente a la opción oficialista que representaría Morant?

Eso lo tienen que decidir los militantes. Es cierto que un proceso en el que los militantes deciden es incierto. Una vez que vayamos pulsando estos días la voz de la militancia, podremos tener una opinión más nítida de lo que piensan.

¿Qué cifras maneja? ¿Está sumando apoyos en el resto de la Comunidad?

A mí no me gusta hablar de cifras, porque las cifras son personas y ellas tienen voluntad propia. Yo creo que en Alicante tengo un respaldo mayoritario. Tiene lógica que los compañeros de la provincia me conozcan más y tenga más apoyo, como es más probable que los compañeros Bielsa y Diana, a los que conocen más en la provincia de Valencia, inicialmente tengan más cariño, más contacto, más respaldo allí.

¿Qué le parece la «UTE» que han formado presidentes populares, Mazón al frente, con el socialista García-Page para exigir al Gobierno de España un fondo de nivelación?

Cada uno establece donde quiere estar. Yo quiero estar con el PSOE y estoy convencido de que va a haber un proyecto de financiación extraordinariamente justo y adecuado para los intereses de la Comunidad Valenciana que partirá del Gobierno de España.