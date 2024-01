Colapso para sacarse el carnet de conducir: más de 15.000 valencianos en espera

Sacarse el carnet de conducir, más bien conseguir fecha para examinarse, se ha convertido en una tarea casi imposible en la Comunitat Valenciana. En la actualidad, el sector estima que más de 15.000 alumnos de las autoescuelas valencianas están a la espera de poder examinarse. La situación no es tan alarmante como en verano, cuando la lista de espera sumaba casi 30.000 personas, pero el problema viene de largo. No hay prácticamente fechas y la demora es de entre tres o cuatro meses para enfrentarse al examen práctico. La razón es la falta de profesores, una situación denunciada reiteradamente por el sector de las autoescuelas ante la Jefatura de Tráfico de València; la última el pasado 5 de enero, hace 20 días y siguen sin respuesta.

"Arrastramos una falta de examinadores desde el año 2020, cuando se implantó el sistema Capa -, denuncia Armando Galindo, presidente de la Unión de Autoescuelas de Valencia-. La demanda es superior a la capacidad de los examinadores. Es desesperante". En la actualidad, la Jefatura de Valencia cuenta con 31 evaluadores -cada uno de ellos puede calificar a 12 futuros conductores al día-, lo que provoca que cada centro sólo disponga de dos jornadas mensuales para que su alumnado se examine. No significa que puedan presentar a una docena de aspirantes cuando les corresponde turno; el número lo determina la Jefatura en función de los alumnos que haya en espera y la ratio de aptos de cada uno de los centros. "Están capando mi actividad laboral".

El "parón" de los suspendidos

La situación es especialmente perjudicial para las personas que se han presentado al examen, pero con un suspenso como resultado. "Nos toca hacerles esperar lo mismo que a los que se presentan por primera vez, cuando ya están formados -, relata-. Hay un parón en su formación porque económicamente no pueden seguir haciendo prácticas durante tanto tiempo". El profesorado les avisa que deberán esperar. "¿Cuánto?", les preguntan. "No podemos responderles con exactitud", reconoce el presidente de la Unión de Autoescuelas. El parón en su formación influye después en la ratio de aptos, por lo que es una pescadilla que se muerde la cola: a menos aptos, menos fechas de examen; y, por tanto, menor ratio de aprobados, más tiempo de espera y mayor periodo sin convocatoria de examen.

Son muchos los afectados que no entienden esta demora; tampoco sus padres, quienes mayoritariamente sufragan el carnet de conducir. "Muchos se cabrean porque no entienden esta situación de bloque", reconoce Galindo. Sobre todo cuando es la propia autoescuela la que ha de decidir que alumnos pueden presentarse y cuáles no: "Tenemos que elegir a los mejor preparados. No es ético cederle el puesto a uno que sabemos que no aprobará".

Demandan más recursos

La denuncia del sector de las autoescuelas no es hacia los examinadores y su trabajo -"de ellos no me quejo", incide Galindo-, sino sobre la gestión de los recursos por parte de Tráfico. No entienden por qué no se amplía el número de evaluadores o el motivo por el cual se reduce el número de citas de examen en verano o durante las vacaciones de Navidad, cuando la demanda crece. "No vemos salida. Queremos un servicio en condiciones, pero no tenemos respuesta", concluye.