El pasado enseña una lección: bajen los humos

Ya hay primarias socialistas y no hay nada nuevo: a todos los aspirantes les dan los números. Es obvio que solo una candidatura estará en lo cierto cuando acabe el proceso, pero nadie gana sin creérselo antes. La ministra Diana Morant ha sido la última en llegar a la carrera, porque no terminaba de aceptar que no se impondría el consenso, pero ha aterrizado con una exhibición de fuerza digital, muy de los tiempos de hoy. Pero si cualquier candidato observa el pasado reciente encontrará algunas lecciones, si la soberbia no le nubla los ojos. Por mucho que proclamen que los números salen, la memoria invita a pensar que habrá partida.

Hagamos recuento. Sin ir más lejos, la parte oficial del PSPV ha estado semanas con la tesis de que nadie se atrevería a desafiar a una candidata miembro del Gobierno y que contaba con el aval de Pedro Sánchez y Ximo Puig. Y ha pasado. No solo hay dos listas, hay tres en disputa. No ha habido paseo en barca. Como no hubo visto bueno cuando se trasladó la propuesta de listas de diputados para las elecciones generales del 23 de julio, que parecía que era un trámite. Aparecieron Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa para protestar en Ferraz (los mismos actores de la partida de ahora) y el oráculo que todo lo decide en el PSOE impuso que había que hacer cambios. O igual que parecía que Puig iba a ser ministro y al final lo que encontró es una puerta abierta a acelerar la renovación del partido. Nada es igual, las circunstancias cambian rápido en la política de hoy, pero hay pocos paseos en barca en la historia reciente del socialismo valenciano. En las últimas primarias ‘de país’, en 2017, el alcalde de Burjassot, Rafa García, sacó algo más del 42 % de votos, que puede ser mucho o poco según se mire. Mucho porque era prácticamente un desconocido al que el ‘sanchismo’ aupó frente a un secretario general y president de la Generalitat. Poco porque tenía detrás el impulso de todo un Pedro Sánchez, un símbolo de victoria ante las adversidades. Nada es igual y en estas primarias de hoy no comparece el ‘ximismo’ contra el ‘sanchismo’. No solo porque hoy todo es ‘sanchismo’ en el PSOE, sino porque (y quizá es lo más nuevo) por primera vez en bastantes de estas cuitas internas, Sánchez y Puig están en el mismo lado. Giros que da la vida. Nada es igual y, así, un ‘sanchista’ de pura raza como Alejandro Soler, de los de primera línea cuando la crisis de 2016, está en el lado de enfrente junto a otros de aquel primer ‘sanchismo’, como Mercedes Caballero. Nada es igual, pero ahora que empieza la batalla interna no estaría mal un aviso a no pasarse de la raya en la contienda, porque las siglas siguen siendo las mismas para todos. El mensaje debería calar especialmente en los cargos institucionales. Nada es igual. En tiempos de redes sociales se impone ya una dinámica de etiquetas. Las apelaciones a la militancia son un clásico del socialismo de hoy. Lo más preocupante es que emergen perchas para censurar al contrario: la de ‘señores de la guerra’ referida a Soler y Bielsa, y la del ‘partido de siempre’ referida a Morant. Y lo que se atisba también ya es que, aunque compiten tres, en el tablero hay dos bloques: ella y ellos.