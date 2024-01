"Esta foto va a hacer pupa". El ambiente en la primera reunión de altos cargos de partidos municipalistas celebrada este miércoles en València era de cierta euforia. Ciertamente, han conseguido la imagen que buscaban: más de un centenar de alcaldes y concejales en la escalera noble del Palacio de Batlia que hace de sede de la Diputación de València. Un aperitivo de lo que pretenden para 2027: replicar el éxito de Ens Uneix en otros partidos judiciales y entrar en las 3 Diputaciones de la C. Valenciana.

Este ha sido el objetivo declarado de este primer encuentro presencial a nivel autonómico, de esta jornada convocada por Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, y David García, primer edil de Nules con la formación Centrats en Nules. Son los dos principales promotores de un movimiento que pretenden que sea de largo recorrido, con tres años por delante hasta el próximo ciclo electoral. El acto ha servido para que todos se pusieran cara, para que los pequeños partidos independientes y aislados que salpican el ecosistema político valenciano compartieran preocupaciones y experiencias, y para que, como explicitó David García, tomen conciencia de la fuerza que tienen si suman sus votos.

La jornada consistió en una visita a la diputación y en unas mesas redondas celebradas en la Beneficiencia de Valencia. A lo largo de dos horas, alcaldes y alcaldesas independientes y concejales de Oliva, Calp, Loriguilla, La Pobla de Vallbona o Carcaixent compartieron experiencias y objetivos para este tipo de partidos, que en la mayoría de los casos carecen de estructuras de apoyo a los regidores. Se trata de partidos como UCIN, Centrats en la Pobla, Centrats en Nules, Som Calpe o Ciutadans por Alberic.

Una cosa quedó clara: todos apuestan por unirse, por ganar escala por la vía de la confederación de siglas para que se les oiga fuera de los ámbitos donde tienen representación. Están fuera de los grandes temas de debate que capitalizan los partidos nacionales, pero comparten preocupaciones y obstáculos ligados a la gestión local. “Estamos empezando algo grande”, dijo Ana Sala, alcaldesa de Calp. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, convocante de la jornada, puso sobre la mesa las debilidades de este tipo de partidos: la soledad, la falta de asesoramiento jurídico, el desconocimiento para un concejal independiente de cómo realizar un trámite. “Estos problemas tienen solución, y este encuentro es el primer paso para esa solución. No vamos a trabajar para presentarnos a las Corts”, dijo Rodríguez, sino “articularnos para generar espacios y sinergias, para saber que no estamos solos, para conseguir asesoramiento”. “Más allá de la forma en que nos organicemos, como mínimo tenemos claro que tenemos que organizar la mejor manera de hacernos visibles, de que se oiga nuestra voz”, apuntó Rodríguez.

Ni izquierdas ni derechas: bisagra

La ideología ha sido uno de los asuntos abordados esta mañana. Es uno de los riesgos de estos proyectos de suma de partes: ser prisioneros de las contradicciones. En este sentido, el teniente alcalde de la Pobla, Jaime Ruix, defiendió el éxito de su formación como partido bisagra, pactando una legislatura con PSPV y Compromís y esta con el PP. “Municipalista es llegar a consensos más allá de siglas, agruparse en torno a propuestas para el municipio”, apuntó el concejal. Ruix animó a los asistentes (unos 115 concejales de 60 municipios de la Comunitat Valenciana) a “no tener miedo” a la unión, porque la independencia está garantizada.

“He participado en otros proyectos como este y no han llegado a buen puerto. Ahora tenemos una ventaja: una voz que nos representa en la diputación [Ens Uneix] y es importante que llegue a buen puerto”, apuntó por su parte Ana Calatayud, concejal independiente de Carcaixent (Units per Carcaixent).

Sobre estas cuestiones abundó también David García, de Nules, quizá el más activo en este proyecto y que en paralelo a la articulación de este espacio independiente en la C. Valenciana trabaja en una Confederación Municipalista a nivel estatal que se va a constituir a finales de febrero. “He pasado los últimos meses reuniéndome con alcaldes independientes de toda España, para ver si había agua en la piscina, y he llegado a una conclusión: No nos creemos la fuerza que tenemos”, dijo García, que cifra en torno al 5% el número agregado de votos de este tipo de listas en el conjunto del país. En la C. Valenciana, por número de alcaldías, sería la tercera fuerza.

Un aparato de partido compartido

“En momentos de polarización, cuando es complicado tener un discurso fuera de la política de bloques, mi objetivo es que salgamos convencidos”, animó el primer edil. Y fijó el objetivo: “Este encuentro debe ser el primero de otros. El objetivo en 2027 es intentar entrar con fuerza y tener representación en las tres diputaciones”, sostuvo. En la provincia de Castelló los 14 alcaldes independientes ya han vertebrado ese espacio. Su objetivo es que la estructura que sean capaces de alumbrar ejerza de “aparato de partido”, especificó, como una oficina de atención al concejal, que en ningún caso interfiera en la autonomía de cada formación.

Y remató: “Esta confederación debe ser transversal, sin entrar en ideologías ni debates generales. Esa no es nuestra batalla. Tenemos que coger temas comunes”, dijo sobre un hipotético programa político compartido. Les une y les preocupa más la reforma de la gestión del IVA o la ley de hacienda local que la ley de amnistía o el debate territorial.

La jornada ha concluido con la intervención de la vicepresidenta de la diputación de Ens Uneix, Natàlia Enguix, así como el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, que pasó por el centro de la Beneficiencia para clausurar el encuentro.