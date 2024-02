La alicantina María Teresa Pérez es la nueva líder de Podemos en la Comunitat Valenciana. La exdirectora general de Juventud, que contaba con el respaldo de la dirección estatal de Ione Belarra e Irene Montero, ha conseguido el apoyo de 1.693 inscritos, el 61,27% del total de participantes en el proceso de primarias que se ha celebrado en los últimos días. A mucha distancia han quedado las otras dos candidaturas alternativas, la de Arantxa Torres, con 562 votos, y finalmente, Agustín Pérez, con 434 votos.

Al mismo tiempo, los inscritos de Podemos han ratificado a la exministra de Igualdad Irene Montero como candidata a las elecciones europeas de la formación, con lo que tendrá la misión de relanzar al partido en esta cita electoral clave para el futuro de la formación morada y donde se medirá con Sumar.

La petrerense María Teresa Pérez, actual portavoz estatal, ex diputada estatal por Alicante y ex directora general de juventud en el Gobierno de España, se ha alzado finalmente con la victoria en el proceso interno que atravesaba Podem en la Comunitat Valenciana. En un vídeo publicado en redes sociales, la nueva Coordinadora ha agradecido a las 1.693 personas que han otorgado su confianza al equipo oficialista, pero ha resaltado que agradece también “a los 2.763 inscritos que han participado demostrando una vez más que somos una fuerza política que toma decisiones colectivas y no renuncia a la democracia interna, Podem hoy sale reforzado gracias a todos y todas las militantes e inscritos que cuidais esta herramienta política.”

Asimismo, ha asegurado que “junto con todos los consejeros electos, nos ponemos a trabajar para revitalizar un proyecto político necesario para el País Valencià, que se atreve a denunciar la corrupción del PP más zaplanista que ha vuelto a nuestra tierra y que se atreve a poner pie en pared ante el recorte de derechos.” Continuaba Pérez lanzando un mensaje político centrado en los derechos feministas, ecologistas y la paz. “Estamos gobernados por una derecha y ultraderecha que vienen a desmontar todos los avances sociales conseguidos, que plantea abrir una oficina antiaborto en Alicante, que va a llenar los bolsillos de sus amigos de empresas navieras con la ampliación del Puerto de Valencia. El señor Mazon es tan inhumano que va a retirarle la financiación a la UNRWA, la organización de naciones unidas que ayuda a los refugiados palestinos que intentan sobrevivir a un genocidio.”

Consejeros de las listas alternativas

Finalmente, ha anunciado que pronto se convocará el primer Consejo Ciudadano Valenciano, donde han entrado 5 consejeros de las dos listas rivales, y en el que Pérez planteará una hoja de ruta para conseguir su objetivo: “desalojar a las derechas de la Generalitat y reconstruir una alternativa más valiente, que no se conforme con lo que hay”. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado al inicio del Consejo Ciudadano estatal del partido que, en el caso de las primarias a los comicios europeos han participado 36.000 inscritos. Belarra ha desgranado que Montero asume el reto de "poner en pie" al proyecto político que representa a la "izquierda inconformista" y que se van a "dejar la piel" para llevar de nuevo la voz de Podemos en Europa.

Las Europeas, claves para el futuro de Podemos

Respecto a las europeas, Podemos fía su futuro electoral a la exministra de Igualdad dado que las europeas son la apuesta del partido para volver a fortalecerse frente a la irrupción de Sumar, con los que rompieron el año pasado y que se ha erigido como principal fuerza a la izquierda del PSOE.

Junto a esa pugna electoral el partido ha sufrido un goteo de bajas y dimisiones durante los últimos meses, como es el caso reciente de la exsecretaria de Organización Lilith Verstrynge que renunció a sus cargos en el partido, así como otros exdirigentes como Alejandra Jacinto, Jaume Asens, Antón Gómez Reino o Jesús Santos.

Los morados se muestran optimistas de que los comicios europeos, que también tienen un valor simbólico al coincidir con el décimo aniversario de su irrupción, para tener representación en la eurocámara.