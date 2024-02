El fin de la cita previa disparará colas y expedientes por la falta de al menos 500 funcionarios en València

La pandemia tuvo como consecuencia directa para el ciudadano la obligación de tener una cita previa para realizar cualquier trámite en la Administración Pública. Así, tanto para tramitar una baja de maternidad (en el Instituto Nacional de la Seguridad Social), dar de alta a una empleada del hogar (en la Tesorería General de la Seguridad Social) como para realizar cualquier trámite en la Jefatura de Tráfico o incluso para renovar el DNI en la comisaría de policía la cita previa era (y es) imprescindible. Otra cosa es conseguirla. Así, mientras la presencialidad regresaba a la rutina, la Administración pública organizaba los flujos de trabajo y personal mediante una cita previa que aumentaba las quejas del ciudadano. Y es que, en las puertas de las Administraciones públicas, un guarda de seguridad impide el paso y explica cómo conseguir la ansiada cita previa. No ocurre en todas las oficinas pero sí en la inmensa mayoría. Esta imagen, sin embargo, tiene los días contados, aunque no se sabe cuándo será una realidad.

Y es que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, avanzó el pasado miércoles que la cita previa obligatoria en las administraciones públicas que se instauró con la pandemia se eliminará. Eso sí, para hacerlo "se requiere de un cambio normativo que veremos cómo traemos al Parlamento lo antes posible". Así lo trasladó durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para abordar las líneas generales de su Ministerio en esta legislatura. Anunció el fin de la cita previa obligatoria y defendió el "acceso de los ciudadanos a los servicios público por el canal que cada uno elija y piense que es el más adecuado".

La ciudadanía aplaude la medida ya que podrá elegir si pide cita previa o acude de forma presencial, pero los sindicatos auguran un "caos" y un "colapso" si la medida de suprimir la cita previa de forma acompañada no va acompañada de un aumento de funcionarios ante plantillas "mermadas desde hace años que don abasto con la faena programada".

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) dan números y estiman en, al menos, 500 funcionarios los que precisan la provincia de València "para hacer frente a gestiones en la Administración pública si no se pueden organizar los flujos mediante la cita previa. "Para tramitar el DNI tenemos la mitad de la plantilla que había hace 10 años. Así hemos pasado de 300 funcionarios a 150. Por eso, ahora son policías los que están tramitando DNI. En la jefatura provincial de Tráfico también hay la mitad de trabajadores de los que había. Hace una década había 120 compañeros y ahora hay 60. En Tesorería General del Estado ha ocurrido otro tanto y hemos perdido más de 250 compañeros al pasar de 750 a 500 empleados. Y en el SEPE sumamos otro tanto al reducir la plantilla en 100 trabajadores en los últimos 12 años. Estamos hablando de una reducción muy importante de plantilla y si ahora, además, abrimos la ventanilla al público regresarán, sin duda, esas colas kilométricas que daban la vuelta a la manzana de Tráfico, por ejemplo. La medida nos parece genial si aumentan las plantillas porque lo contrario será un aumento de expedientes, colas, malestar y falta de atención que no se merecen los ciudadanos", explican desde el Csif. Por ello, reclaman "las oposiciones que están pendientes y que reclamamos desde hace años porque necesitamos personal y está muy bien anunciar una medida que, si no se implementa de forma laboral, sólo aumentará el malestar".

Además, los sindicatos alertan de que la falta de funcionarios en la Administración del Estado es un problema "que va a más" ante una media de edad de las plantillas que supera los 50 años e implica que "el 60% de los funcionarios se jubilarán en unos diez años y como no esté previsto el relevo el problema será mayúsculo. Y lo estamos advirtiendo años".

Investigación del Síndic de Greuges

Los sindicatos defienden la cita previa obligatoria mientras no puedan asumir "una atención de calidad en ventanilla por falta de personal", pero las denuncian ante las propias Administraciones o estamentos de defensa ciudadana como el Síndic de Greuges se acumulan. Tanto es así, que el Síndic de Greuges abrió una investigación hace un año y recomendó que "se atienda a las personas que se dirijan a las oficinas de atención y registro sin estar limitadas ni sujetas a obtener una cita previa", ya que las administraciones deben velar porque las personas vulnerables por su situación social o personal y las personas mayores "no se vean obligadas a relacionarse con las Administraciones por vía electrónica para formular solicitudes, ejercer derechos y dar cumplimento a sus obligaciones, porque, en caso contrario, tales medidas obstaculizan claramente su acceso a servicios y prestaciones".

Desde el Ministerio afirman que la cita previa obligatoria nació con la pandemia para evitar colas, pero defienden ahora que en ningún caso "debe exigirse con carácter obligatorio para relacionarse con la Administración". Para ello, el Ejecutivo modificará la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común para hacer efectiva la medida, ya que la eliminación de la cita obligatoria "requiere de un cambio normativo en el artículo 14 de la ley".