El centro: anatomía de un fantasma político

Esta semana, entre el ruido y la furia cotidianas, se ha colado en los diarios el aniversario de la primera “muerte” del centro político en España. Un 29 de enero, pero de 1981, se interrumpía la programación de TVE para conectar con el despacho de Adolfo Suárez, que anunciaba en directo su dimisión. Eso se recordó el lunes. El miércoles, en València, se celebraba un encuentro de alcaldes independientes, lo que parece el enésimo intento de articular ese espacio líquido, el centro político, en clave valenciana: huyendo de etiquetas ideológicas, pero salpicado de conceptos que remiten al centro, como transversalidad, consenso y moderación. No es una novedad. El centro es algo tan lejano como cotidiano. En realidad, son cuatro décadas de intentos frustrados buscando ese espacio, una especie de santo grial de la política. Cuatro décadas tratando de dar cuerpo electoral a ese espacio sociológico donde su autoubica la mayoría, al que apelan todos los partidos y donde, según los expertos, se ganan las elecciones. Pero, ¿qué es el centro?

Qué es el centro

“El centro es un animal mitológico”, asegura medio en broma, pero convencida, Aida Vizcaíno Estevan, profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València, acerca de esta categoría compleja. “El centro es un espacio de sentido común, de punto de encuentro. Hay una idea de lo que querría ser, pero en la práctica no llega a ser. Creo que tiene más que ver con la cultura política que con un mercado electoral. Venimos de la Transición del autoritarismo a la democracia. La gente ansiaba llegar a la democracia de manera no violenta y moderada. Eso es la idea que tenemos de moderación, que no significa que sea centro”.

El analista electoral Jaime Miquel sí lo define: “El centro es una forma de llamar a un espacio electoral que existe, que está integrado por votantes de las posiciones centrales de la escala ideológica, demócratas, moderados, que huyen de las posiciones extremas, que son razonables, que esperan de sus representantes el acuerdo, la búsqueda de soluciones consensuadas”. En opinión del experto, ese espacio, incluso, “tiene medida”. “Una referencia muy válida son los 3,5 millones de personas que en 2015 votan a Ciudadanos. Son masivamente de origen derecha y dicen ‘no voto a los partidos de la izquierda, pero no quiero ser como es el PP’. Quieren ser como eran en ese momento los republicanos franceses, como Angela Merkel, quieren ser un partido convencional del entorno UE. No quieren votar a un partido que confunda valores propios de la dictadura con valores de la democracia”.

España, país centrifugo

España, sociológicamente, es un país de centro. Desde que la democracia es democracia, la mayoría social se sitúa en posiciones centristas, concretamente de centro izquierda. Pese a la tensión social, el último barómetro del CIS, de diciembre de 2023, constata que el 41% de la población se ubica entre el 4 y 6 preguntado por su posición en el eje ideológico. En el 5, está el 24,8 %. Hay demanda de centro, pero la creación de la oferta es una sucesión de fracasos.

La implosión de la UCD alumbró nuevos intentos por recomponer el ‘espacio Adolfo Suárez’. El valenciano Alejandro Font de Mora estuvo allí. “El centro es un imposible metafísico”, constata. A principios de los 80, Font de Mora era un joven profesor titular de Medicina de la Universidad de Canarias. Militaba en un partido que formaba parte del Partido Reformista Democrático, la famosa ‘Operación Roca’, impulsada por el convergente catalán Miquel Roca, con apoyos como el del empresario Florentino Pérez. “Era un intento de un partido de centro con vocación de hacer entender una España de las autonomías. Mi padre me decía que cuando necesitas más de cinco minutos para explicar qué es tu partido, vas a perder”. Perdieron. De regreso a Castellón, alguien del CDS se interesó por él, se reenganchó a la política y llegó a ser presidente provincial de Castellón.

Font de Mora recuerda algunas anécdotas de su paso por el partido que lanzó Adolfo Suárez. El partido venía de un buen resultado en las Corts en 1987 (11,36% de los votos), donde llegó una representación importante: “En las autonómicas de 1991 había dudas sobre el candidato. Vino Suárez a un acto, me oyó hablar en el discurso de presentación y dijo: ‘No demos más vueltas. Alejandro es el candidato’. Alguna persona aún no me lo ha perdonado. Han pasado 33 años. Parece casi la letra de un tango”.

La derrota fue clamorosa. “En 1991 pasamos de 10 diputados a 0. Es lo que pasa con los partidos centristas. Siempre he dicho que un partido centrista se parece a una persona que quisiera mantener el equilibrio a la pata coja eternamente. Te desequilibras hacia un lado o hacia otro. Ese el destino de todos, incluso en democracias con más recorrido, como Alemania o Inglaterra. Siempre han tenido vidas efímeras”, dice Font de Mora, que se integró en el PP tras el giro al centro de Aznar y llegó a conseller.

La maldición del partido bisagra

Tras el CDS, pasarían años hasta que el centro volvió a ser algo más que el concepto al que se referían PP y PSOE. UPyD anticipa la crisis socialista. En 2011 logra un millón de votos y cinco diputados. Pero fracasó. Quien más cerca estuvo de ser ese partido bisagra centrista fue Ciudadanos, también fagocitado por la derecha. “Rivera cometió un error mayúsculo”, apunta Jaime Miquel. “Si Rivera da el Gobierno al PSOE [en lugar de lanzarse a la competencia por liderar la derecha] ese voto central, aunque hubiera renunciado a esa porción que le venía del PP, hubiera tenido utilidad. Habría condicionado las políticas del PSOE, haciendo ver a ese electorado que las políticas estaban condicionadas por ellos”.

Alexis Marí, ex UPYD y ex portavoz de Ciudadanos en la C. Valenciana, conoce los errores de ese espacio. Hace un tiempo comentaba: “La ambigüedad en sus planteamientos ha dejado a la ciudadanía buscando claridad entre las posturas de derecha e izquierda. Además, la percepción del centro en España tiende a inclinarse más hacia lo liberal o ultraliberal que hacia la tradicional socialdemocracia europea, alejándose de las preferencias del electorado. También, los intentos recientes de formar un centro político han descuidado las singularidades territoriales, alienando a aquellos que buscan opciones distintas sin comprometer la diversidad de identidades regionales. Estos desafíos han limitado la aceptación del centro político como una alternativa viable en la escena política española”. Ambigüedad y falta de utilidad percibida. Ahí hay dos claves.

Valencia no es tierra de grises

Pese a los fracasos constantes, en la C. Valenciana, donde el eje ideológico converge, además, con el identitario, las posiciones centrales entre cuatro extremos siempre han sido una aspiración esquiva. Lo es desde la Transición, con el Partit Demòcrata i Liberal del País Valencià, impulsado por Francesc de Paula Burguera, que acabó integrado en la UCD. “En el marco de los partidos autóctonos de defensa de la periferia, la experiencia de centrismo más relevante la representó Unió Valenciana durante el liderazgo de Héctor Villalba (1995-1999)”, explica Simó Alegre, doctor en Políticas. “Este viraje se sustanció, aparte de en el contraste programático con la etapa más derechista de González Lizondo, en la entrada de cuadros del CDS y la integración de partidos locales e independientes. La formación, de hecho, utilizó en 1995 la marca electoral UV-Independents-Centristes. Esta apuesta no pudo consolidarse por la interconexión de dos factores: la persistencia de la imagen derechista de UV y la operación de fagocitación por parte del PP”, explica.

Habría otros intentos que no cuajaron, como el de Convergència Democràtica Valenciana, impulsado por Rafael Blasco en su etapa de destierro entre la expulsión del PSOE y el fichaje por parte de Zaplana, en los primeros 90. “En esa línea ‘tercerviísta’ de conciliar intereses de distintas sensibilidades desde un prisma autóctono y manifiestamente centrista, nació en 2013 Demòcrates Valencians, con resultados exiguos”, añade.

Centro no rima con polarización

Tras constatar la frustración de los intentos, la pregunta es si 40 años después puede haber una nueva oportunidad. Los expertos señalan diferentes obstáculos: “El mercado existe. Lo que hay es un déficit de oferta. Con un millón de votos en España no vas a ningún lado. Son 1 ó 2 diputados por Madrid y punto”, señala Jaime Miquel. Aída Vizcaíno añade: “Aquí no hay partidos bisagra, primero, porque el coste de entrada en el sistema de partidos es elevadísimo. Por eso no hemos tenido casi partidos nuevos. Es una combinación del sistema electoral. Mas del 50 % son circunscripciones pequeñas. Es difícil que entren partidos nuevos; y en otros lugares hay barreras. El sistema fue diseñado en la Transición para que las barreras de entrada fueran enormes y hubiera dos grandes partidos”.

A eso se añade el contexto. Margaret Thatcher decía que “estar en el centro de la carretera es muy peligroso, te atropella el tráfico de ambos sentidos”. Y hoy, a izquierda y derecha se circula con furia y a mucha velocidad. La polarización y el malestar social tras décadas de crisis parece maridar mal con la búsqueda de posiciones templadas. Habla Jaime Miquel: “Habiendo mercado, también hay unas circunstancias muy particulares en la aritmética parlamentaria y un contexto común a las sociedades avanzadas del primer mundo: puertas abiertas a fenómenos populistas que cuestionan los valores de la democracia. Wilders en Países Bajos, Trump, Le Pen, Meloni… Los populismos de derecha tienen márgenes muy amplios para progresar. Esto produce la reacción de contención de los votantes genuinamente demócratas, eso dificulta que se fije el voto en posiciones centrales moderadas de consenso”. Y añade otra variable: “Ese partido que obliga a alcanzar acuerdos, a situar los intereses del país por encima de los partidistas, es propio de democracias muy maduras, con mucho rodaje en el pluripartidismo”.

¿Pasará la polarización? “Tengo la sensación de que empezamos a estar hartos de la rabia. Veo necesidad de parar. Y cuando destensas, la sensación es que estas opciones mas moderadas puedan tener sus ventanas de oportunidad”, concluye Aida Vizcaíno. Cuestión diferente es quién capitalizará esa necesidad de moderación: si los dos grandes partidos o algún nuevo actor que reclame esa moderación. Suárez, en su ocaso político, repetía: “La gente me aplaude mucho, pero me vota poco”. Ese, quizá, es el mal del centrista.