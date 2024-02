Diana Morant: "Quiero replicar las políticas del Gobierno para ser la alternativa a la Generalitat en 2027"

La imagen refleja la nueva realidad de Diana Morant. A un lado, la Casa de la Ciencia del CSIC, institución bajo la administración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que encabeza desde 2021; y al otro el Palau de la Generalitat, objetivo que se ha fijado para 2027 como nueva líder del PSPV, la primera mujer en lograrlo en la federación. Aunque la actualidad del partido le obliga a dedicar parte de sus esfuerzos a las estructuras internas y a cómo será el nuevo proyecto que encabeza.

El lunes anunció su precandidatura y el martes llegó a un acuerdo para ser la próxima secretaria general del PSPV. ¿Nota ya la responsabilidad del cargo?

La noté ya cuando me planteé presentarme. Es una grandísima responsabilidad porque nos están esperando, nos esperan los militantes y la sociedad progresista que sufre al gobierno de PP y Vox.

Llegados al punto de tres precandidatos ya presentados, ¿no habría sido más sano votar?

Los tres coincidimos en que lo que nos pedían los militantes era que llegáramos a un acuerdo, que saliéramos fuertes, que no repitiéramos los errores del pasado. Nos pedían que seamos una alternativa al gobierno desde ya, que combatamos todos aquellos retrocesos que está aplicando el Consell de Mazón y que no nos perdiéramos en batallas internas. La mayor esperanza del PP era que nos peleáramos, pero no hemos sucumbido a su deseo.

¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo antes del martes?

No lo sé, desde luego, yo he trabajado desde el primer día en la base del acuerdo, pero bien está lo que bien acaba. Y el acuerdo ha sido sincero, honesto y está construido sobre el convencimiento de que juntos y unidos somos imparables frente a ese gobierno de PP y de Vox, que es el objetivo a combatir.

¿Cómo se fraguó el encuentro del martes?

Nos habíamos citado incluso antes de presentar las precandidaturas. Se presentaban lunes y martes y el miércoles ya había proclamación de los precandidatos, por tanto, era un día clave. El martes ya habíamos quedado y nos encontrábamos todos casualmente en Madrid. Yo tenía Consejo de Ministros; Alejandro Soler votaba en el Congreso y Carlos [Fernández Bielsa] tenía una audiencia con el rey por la Federación Española de Municipios y Provincias. Los tres estábamos en Madrid el día en que habíamos acordado vernos y lo hicimos en la casa de los socialistas que tenemos en Madrid, que es en Ferraz.

« El PSPV tenía una deuda con sus valores porque no había habido una mujer como líder»

¿Quedar el domingo o el lunes no era una posibilidad?

Todos queríamos hacer nuestras presentaciones públicas. Cumplimos con nuestros deseos individuales, pero también el propósito colectivo. Con el acuerdo hemos coincidido que la candidatura más fuerte, la de más solvencia, es esta. Agradezco tanto a Alejandro Soler como a Carlos Fernández Bielsa por su gesto de generosidad. Este pacto forma parte de la épica del relato de este tiempo nuevo que abrimos en el PSPV, aprendiendo de los errores del pasado y dejando atrás esa manera de hacer política antigua. Ahora en vez hacer cuentas, vamos a contar con todos.

¿Qué papel ha tenido Ferraz en el acuerdo?

Ninguno.

Pero Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, estuvo en las reuniones.

Estábamos en su casa, hay que entender es que son esferas distintas del mismo partido.

¿Ha quedado dañada la autonomía del PSPV?

Para nada.

¿Se considera la elegida de Ximo Puig y de Pedro Sánchez?

No, mi aspiración es ser elegida por los militantes y de esto va este congreso. La militancia va a votar si está de acuerdo con el proyecto que encabezo, pero que cuenta con todo el mundo. Es una nueva manera de entender un proyecto de partido.

¿Qué papel tendrán Bielsa y Soler en el proyecto?

Son activos imprescindibles. Su papel, con Soler como presidente del partido y Bielsa como vicesecretario general, va ser sumar a toda la gente que es absolutamente necesaria en este proyecto colectivo. Hay que tener al Partido Socialista con músculo preparado para plantar batalla contra el PP, tenemos que ser la herramienta para aglutinar a la sociedad progresista.

« Debemos restaurar el daño hecho a Jorge Rodríguez, nos gustaría poder recuperarlo»

El PP ya critica su doble cargo, ¿cómo va a gobernar el PSPV con una agenda en Madrid?

No, no es una agenda radicada en Madrid, soy ministra del Gobierno de España, trabajo para todos los territorios y lo haré igual que lo hizo Mazón, que era presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PPCV. O igual que Pedro Sánchez, que es presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Es muy hipócrita cuestionar que quienes nos dedicamos a la política no podemos tener esa dualidad en responsabilidades institucionales y orgánicas, lo hace todo el mundo.

¿Ha pensado en alguien para la secretaría de organización?

Esto no va de nombres ni de repartirse sillas. De lo que se trata es de acertar, pero no va a depender solo de la secretaria general, ni del secretario de Organización, ni de las distintas secretarías. Va a depender de que nos creamos que la gran familia es el partido, que traspasa la vieja fórmula de las familias internas y ahí cabemos todos.

Usted es la primera secretaria general del PSPV, ¿ha tardado mucho en que ocurra que haya una mujer al frente del partido?

Absolutamente. Y tenemos que ser críticos con nosotros mismos, porque los otros partidos sí han tenido secretarias generales y cabezas de lista mujeres. Era una deuda que tenía el partido con sus propios valores y principios.

¿Hay que renovar los liderazgos provinciales?

Ahora no. Este proceso respeta absolutamente los liderazgos locales, provinciales y comarcales; este es el proyecto de la Ejecutiva nacional y con este seremos capaces de impregnar de esa filosofía al resto del partido.

¿José Muñoz seguirá de síndic en las Corts?

Es un error que hablar nombres y lugares concretos. Ahora tenemos que ver de qué manera todos podemos contribuir a ese proyecto colectivo para conquistar la Generalitat.

Está a unos metros del Palau de la Generalitat. ¿Le pedirá una reunión a Mazón?

Por supuesto.

¿Le ofrecerá el apoyo del PSPV para sacar a Vox del Consell?

Todos tenemos muy claro que el socio preferente del PP es Vox. No se trata de ofrecer ayuda, sino de para qué. Nosotros cuando pactamos es para subir pensiones, el salario mínimo interprofesional o bajar el precio de la luz. PP y Vox pactan para votar en contra de todos estos avances y hacer recortes. No vamos a apoyar al PP para eso.

« Mi aspiración es ser la elegida de los militantes, no la de Sánchez o Puig»

¿El PSPV ha de cambiar su forma de hacer oposición?

Tenemos que conformar es la alternativa. Estar en oposición es tenderle la mano para las cosas buenas al gobierno. El problema es que PP y Vox plantean recortes tan graves como en la lucha contra la violencia de género. Primero recortando el propio concepto. Y cuando uno niega un problema estructural tan importante, niega también los mecanismos para luchar contra ella. Lo que hay en el fondo de todo esto es un abandono a las mujeres en un tema tan grave como es la violencia que sufren por parte de sus parejas o de sus exparejas. Nuestra manera de hacer oposición constructiva va a seguir siendo defender los derechos de las personas por encima de un gobierno que los está atacando.

Donde puede haber acuerdo entre ambos es en la reforma de la financiación

Ha llegado el momento de reformar el sistema de financiación del que la Comunitat Valenciana es una de las más perjudicadas. Pero esto no depende solo del Gobierno, se ha de pactar en el Congreso y no conozco cuál es la propuesta del PP. Pero tenemos que hablar también de la financiación en su conjunto, porque el PP practica una hipocresía fiscal que es poner la mano para que el Estado recaude y al mismo tiempo, el Consell beneficia a los más ricos en detrimento de los servicios públicos.

¿Teme que su cargo en el Gobierno y la apelación que hace constantemente Mazón al sanchismo centre las críticas de parte del Consell?

Me parece que una de las principales valores que tenemos a día de hoy los españoles es tener un Gobierno de España que está día a día defendiendo los intereses de todos los españoles, también de los valencianos, frente a un PP que vota a todo en contra y por tanto no está a favor de los intereses de los españoles y tampoco de los valencianos. En definitiva, yo voté a favor de la subida de las pensiones, Mazón votó en contra. Voté a favor de las rebajas en el precio de la luz, Mazón votó en contra. Si hablamos de bloques y de lo que hacen unos y lo que hacen otros, de momento el señor Mazón y el PP son un proyecto hueco y recortes.

Lo que plantea en el ministerio, ¿puede servir de prueba del proyecto para 2027?

La alternativa valenciana no se circunscribe solo al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Yo me siento todos los martes en el Consejo de Ministros y formo parte de ese equipo que toma decisiones como tener todas las infraestructuras soñadas por la Comunitat Valenciana ya en marcha o subir el salario mínimo o las pensiones. Todo ese impacto positivo que tiene el Gobierno de España es lo que quiero replicar en el proyecto de futuro para ser la alternativa y que en 2027 volvamos a hacer políticas progresistas en la Comunitat Valenciana.

¿Cuál considera que es la principal preocupación de los valencianos?

La falta de prioridad de un gobierno que vuelve a gobernar para unos pocos frente a los necesidades o los problemas de la mayoría. Yo estoy muy orgullosa de formar parte de un Consejo de Ministros que llena las cartillas de los vecinos y de las vecinas aprobando subidas del salario mínimo interprofesional, aprobando la instauración del ingreso mínimo vital, aprobando la subida de las pensiones. Aquí en la Comunitat Valenciana tenemos un gobierno que en su ideario político lleva los recortes y lleva favorecer a las grandes fortunas frente a la mayoría social. Ese es el gran problema que tiene a día de hoy la sociedad valenciana, porque eso repercute en todas las esferas del individuo su sanidad, su educación, los transportes o las políticas activas de empleo. Es una deriva que ya conocemos en la Comunitat Valenciana de cuando el PP gobierna, lo hace con esa receta de favorecer a los que más tienen y recortar a las mayorías.

También está cerca de la Diputación de Valencia, ¿tratará de recomponer relaciones con Jorge Rodríguez y para que haya un gobierno progresista?

Nos gustaría que la Diputación de Valencia tuviera un gobierno de progreso, pero al margen de la diputación, sí que debemos de restaurar el daño hecho a Jorge Rodríguez. A todos los socialistas de bien nos temblaron las piernas aquella mañana con aquella actuación policial desmesurada. Y pasado el tiempo, hemos conocido que estaba fuera de lugar y que aquellas acusaciones eran injustas. A las personas a las que les pasa hay que repararles el daño hecho. Y el PSPV tiene una deuda con Jorge Rodríguez.

¿Reparar en qué sentido?

Reconocer el hecho de que siempre fue, y lo sigue siendo, un gran alcalde. Nos gustaría poder recuperar el activo de Jorge Rodríguez en la familia socialista, si él quisiera.

¿Cree que la ley de Amnistía saldrá adelante tal y como está actualmente en el Congreso?

Hemos defendido la ley de Amnistía como un instrumento más para reparar la fractura social que se produjo en el año 2017. El Partido Socialista registró esta ley porque es una ley que a nuestro entender y con los informes jurídicos que tenemos, es plenamente constitucional y garantiza la finalidad y el objetivo de reparar aquel episodio. Y cuando esta semana hemos seguido defendiendo esa ley tal y como está redactada, lo hacemos porque queremos protegerla frente a lo que pudiera ser que no fuera constitucional. Entendemos que ahora tiene la fortaleza de la constitucionalidad, que es lo que necesita una ley para para ser aprobada.

¿Legislatura corta o larga?

Gobernamos para cuatro años porque nuestro proyecto de gobierno necesita cuatro años. Las normas necesitan un tiempo para impactar positivamente en la gente. Nos queda mucho por hacer y mucho por avanzar. Y desde luego, sí que me gustaría dejar claro que este gobierno nació como alternativa a un gobierno que podía haber sido actualmente con Feijoo de presidente y Abascal de ministro, por ejemplo, del Interior. Por tanto, solo para que esa alternativa no se produzca, este gobierno va a trabajar esos cuatro años para que España siga avanzando y desde luego, no vuelva al blanco y negro.