'Zorra' ha ganado el BenidormFest este fin de semana, representará a España en Eurovisión en mayo y su letra provocativa ha entrado a formar parte de las preguntas en canutazos a cargos políticos. Este martes, al vicepresidente primero del Consell y responsable de Cultura y Deporte de la Generalitat, Vicente Barrera, quien ha admitido que no ha visto la actuación de Nebulossa, ha evitado valorar cualquier "creación artística", pero ha añadido que hay "asociaciones feministas que no han quedado satisfechas". "Dicen que es machista", ha agregado.

Barrera se ha desmarcado de cualquier valoración sobre la canción del grupo de la Marina o sobre su letra. "No entramos a valorar ninguna creación artística", ha señalado el conseller de Cultura. En este sentido, ha insistido en que no vio la actuación del sábado en el BenidormFest y que por ello no puede entrar a valorar la canción, pero ha indicado que ha sido un jurado el que la ha elegido.

De hecho, ha asegurado que una vez ha sido elegida esta canción para participar en Eurovisión, "deseo que España gane siempre". "Les deseo toda la suerte del mundo", ha indicado Barrera quien hasta ahora no ha felicitado por redes sociales al grupo valenciano Nebulossa mientras que otros cargos de Vox, como la presidenta de las Corts, Llanos Massó, se han mostrado contrarios a la canción. "Ojalá les pueda felicitar por ganar Eurovisión", ha indicado por su parte Barrera.

El dirigente voxista también ha entrado a replicar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el lunes, ante el rechazo de una parte de la ultraderecha a la canción señaló que entendía que la "fachosfera prefería el Cara al sol". Así, Barrera ha indicado que lo que le parece "anacrónico" es que el máximo representante del Ejecutivo central "cante la Internacional cada vez que puede con el puño en alto", una canción que, ha indicado, "representa a una ideología con 100 millones de muertos a sus espaldas".