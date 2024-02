La elección de delegados marcará el estreno del liderazgo de Morant

Que no haya primarias no significa que la militancia del PSPV no vaya a votar. Los afiliados socialistas no acudirán ni el 25 de febrero ni el 3 de marzo, como se aprobó en el Comité Nacional, con papeletas con los aspirantes a la secretaría general del partido. Sin embargo, sí que lo harán en las asambleas locales y comarcales para elegir los delegados para el congreso, quienes ejercerán como sus representantes en Benicàssim, figuras clave que marcarán el estreno de Diana Morant al frente del partido.

Relacionadas Morant confirma a Soler como presidente y a Bielsa como vicesecretario general del PSPV