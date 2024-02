Aunque lleva meses, casi años, gestándose, la sequía es oficial desde hace unos pocos días. Siempre comento en clase que es el único riesgo natural que no tiene una fecha fija, sino que se va dando de forma taimada, primero la pluviométrica, después la agraria y, por último, la hidrológica. En Cataluña hace tres años que notan la indigencia pluviométrica y, desde el primer momento, es más, antes, deberían haber adoptado medidas estratégicas por si esto pasaba. Porque, que quede claro, el cambio climático puede aumentar el número y la duración de las rachas secas, pero sin él, la sequía es consustancial de forma coyuntural o estructural en buena parte de España. En zonas litorales la desalación es la mejor opción porque permite tener un recurso ilimitado y autónomo, sin depender de la siempre complicada “solidaridad” entre cuencas y llama la atención que no se haya tenido en cuenta antes en una zona que no es la más seca estructuralmente de España, pero que sí puede padecer sequías. Llama la atención que algunos medios intenten poner números a la sequía haciendo referencia al nivel de agua embalsada por provincias, cuando la provincia es un ente administrativo que no tiene nada de hidrográfico ya que, por ejemplo, puede recibir la mayor parte del agua de fuera o, tener un agua embalsada que, en realidad, dé de beber a las limítrofes. Con diversa intensidad y con la excepción del sector cantábrico y, sobre todo, de Galicia, la sequía ha acabado alcanzando a casi toda España y eso ha servido para que se desaten las habituales y populistas guerras del agua, en las que cada presidente autonómico dice la suya, sin importar si colisiona con gente de su propio partido a nivel estatal o en comunidades vecinas, al grito de “a mí no me sobra el agua”. Nadie va a aprovechar para meter mano al hecho indiscutible de que la falta de lluvia más o menos coyuntural solo pone sobre la mesa un problema mucho más general, consumimos más agua de la que cae como media. No nos hemos conformado con regar los cultivos que siempre lo han necesitado, sino que nos hemos puesto a regar los secanos para sacarle mejor rendimiento. Como no llueve lo que yo quiero para tener un mejor rendimiento riego, exploto los recursos subterráneos que dependen de la misma lluvia que los ríos y los cultivos, y, de repente, me encuentro con que no sé de dónde tirar. En el medio urbano también se malgasta agua, siendo especialmente flagrante lo que se pierde en las conducciones. La única opción es bajar la demanda, pero no es lo que se va a defender, porque no queda bien con los que me tienen que votar.