La diputación crea 31 nuevos cargos con un coste de 3,6 millones pese a la "inflación de jefaturas"

El equipo de gobierno de PP y Ens Uneix al frente de la Diputación de Valencia ya tiene listos los ajustes de plantilla para adaptar la estructura administrativa de la casa a la nueva arquitectura política que han diseñado los nuevos gobernantes, tras el reparto de competencias y la creación de nuevas áreas. Es lo que suele ocurrir en cada cambio político: se busca personal de confianza para los puestos clave de gestión. Y el resultado ha generado cierta polémica.

En primer lugar, por la ejecución de estos cambios. El pleno extraordinario que estaba convocado ayer para aprobar las modificaciones en la relación de puestos de trabajo (RPT) fue suspendido. "Es algo que no he visto en 12 años", apuntaba un veterano de la casa. El motivo fue un error formal señalado por el portavoz del PSPV, principal grupo de la oposición, Carlos Fernández Bielsa.

Y es que los diputados no habían recibido la documentación que avala estos cambios, es decir, el informe jurídico preceptivo de la secretaría. Esto motivó la decisión de suspender el pleno, que se celebrará el próximo sábado a las 8 de la mañana. Se ha acordado que la nueva convocatoria no tenga sobrecoste en forma de dietas para los que no cobran de la diputación. La urgencia, en cualquier caso, ya motivó la suspicacias de la oposición, porque a pesar de que la semana pasada se celebró el pleno ordinario, se convocó uno nuevo de manera extraordinario para aprobar ese único punto del día.

76 puestos de trabajo

Al margen de la cuestión formal, el contenido de la modificación en la plantilla también generó críticas de la oposición. Al previsible voto en contra del PSPV se suman también las dudas de Compromís, que votará en contra o se abstendrá. Hay un incremento de personal, algo que no les parece mal. Pero la novedad más llamativa es la creación de 31 nuevos puestos de jefatura, con el incremento lógico de remuneración. En conjunto, se crean 76 puestos de trabajo y se suprimen 31, según Compromís, con un incremento global de 3,6 millones de euros en personal. Respecto a las jefaturas, no todos son jefes de servicio A1/A2. También C1/C2. En total, son 15 jefes de unidad, 3 de negociado, 5 jefes de servicio, 6 de sección y 3 de oficina técnica, cada uno con categoría y retribuciones diferentes, señalan las mismas fuentes. Además, Compromís critica la separación de residuos urbanos y aguas; la supresión de plazas en Bienestar Social y Educación o la pérdida de plazas en Cultura, frente al incremento de personal en Deportes.

Al margen de estas cuestiones, el informe que motivó la suspensión y nueva convocatoria del pleno, el de secretaría, presenta algunas salvedades en el apartado de conclusiones. El texto del secretario no advierte impedimentos legales para la aprobación de la propuesta, pero sí cuestiona que: “La proliferación, desde hace unos años, de nuevos departamentos de distinto nivel con sus respectivas jefaturas, hace crecer la burocracia y que el número de interlocutores para llevar adelante cualquier cambio o reforma administrativa sea cada vez mayor”. Frente a esto, Bielsa señalaba que "en los seis meses que llevan en el gobierno PP y Ens Uneix con el apoyo de Vox siempre han sacado pecho de que su primer objetivo como gobierno provincial era rebajar la burocracia".

Muchos jefes en la casa

En otro apartado del informe de secretaría, se hace eco también del Plan Estratégico de RRHH (2021-2024), aprobado en 2022, donde ya se apuntaba que “la necesidad de revisar la estructura organizativa, actualizar los organigramas dimensionándolos adecuadamente conforme a las necesidades propias de cada servicio ha sido señalada por los diferentes grupos de interés como uno de los aspectos a mejorar”. “Asimismo, de los análisis estadísticos descriptivos se concluye que la actual estructura cuenta con una elevada inflación de jefaturas”.

El informe jurídico apunta otras consideraciones sobre esta modificación de la RPT. En concreto, señala que la modificación de puestos o la creación de otros nuevos se hace para amoldar la estructura administrativa a la estructura política que se ha configurado con el cambio de gobierno. La modificación “se fija más en la asignación de las delegaciones del presidente entre los diputados y diputadas del equipo de gobierno, lo que siendo importante, tiene carácter coyuntural. Es la organización política y no la actividad administrativa la que motiva los cambios”.

Además, en el apartado de conclusiones, el secretario advierte, para próximas modificaciones de la plantilla, que se tenga en cuenta "la elaboración de fichas individualizadas de cada proupuesta de modificacion de puesto de trabajo, en el que se detallen sus características actuales y la propuesta que se plantee, debidamente motivada". Asmismo, el secretario echa en falta un informe técnico sobre las “consecuencias que la modificación tendrá en la estructura administrativa de la diputación a medio plazo y en el trabajo que se desarrolla, y sobre las ventajas de adoptar los cambios”.