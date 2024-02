El prestigioso investigador valenciano Álvaro Pascual-Leone, catedrático de Neurología en la Universidad de Harvard (EE UU), ha pronunciado una conferencia sobre salud cerebral y neurotecnología en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia (UCV). A raíz del anuncio del multimillonario Elon Musk el pasado lunes sobre la primera implantación de un chip en un cerebro humano por parte de su empresa Neuralink, Pascual-Leone ha subrayado que "ya se han hecho intentos y se ha obtenido éxito en experimentos de ese tipo. Otras empresas e investigadores están más avanzados en la implantación de chips –es decir en desarrollo neurotecnológico- que la empresa de Musk".

"En un sentido estricto, lo que ellos han hecho no es tan novedoso como lo han vendido, pero la repercusión que han obtenido ilustra muy bien dos cosas: la fantástica capacidad de comunicación de Elon Musk y el interés social que ya hay por la potencialidad de la neurotecnología en humanos", ha expuesto Pascual-Leone.

Potencialidad de la neurotecnología

Así, el investigador valenciano ha recordado que las neurotecnologías tienen "una gran potencialidad", a la vez que presentan "una serie de retos en su desarrollo e implantación social, junto a los riesgos éticos que implica estar leyendo actividad cerebral y potencialmente cambiándola".

"Hemos de tener muy claro quién es el dueño de los datos obtenidos a través de la lectura de la actividad cerebral de un individuo, cómo se respeta su intimidad, cómo se accede a esos datos y quiénes pueden hacerlo. Además, debe establecerse bien qué puede escribirse en un cerebro humano y quién tiene potestad para realizar tal acción", ha añadido.

"Definir lo humano" para evitar "consecuencias perversas"

Pascual-Leone, no obstante, no forma parte de quienes ven un "monstruo" en el desarrollo de la neurotecnología: "Los retos no son distintos a los previamente existentes acerca de los neuroderechos. Lo que cambia es su aplicación a la nueva realidad de extracción de datos cerebrales. No olvidemos que el desarrollo tecnológico es una actividad esencial del ser humano en su deseo de descubrir, y no podemos cerrar los ojos ante él, o desear que no ocurra. Los descubrimientos, las máquinas y herramientas que hemos creado buscan ayudar al ser humano a hacer las cosas de mejor manera y más efectiva".

“El uso de tecnologías para aumentar las capacidades humanas es algo muy antiguo. Las botas de fútbol que me pongo dan un resultado infinitamente mejor del que darían mis pies descalzos, por poner un ejemplo. Lo que sí necesita el mundo neurotecnológico es definir qué es lo humano, algo invariable en el tiempo, incorporando a esa definición una educación, una formación y una regulación adecuadas para que el uso de estas herramientas sea en provecho del individuo y de la sociedad, evitando consecuencias perversas”, ha aducido el catedrático de Harvard.

En ese sentido, Pascual-Leone ha querido remarcar que “en el contexto de la Universidad Católica de Valencia, tanto la definición de lo humano como la actuación correcta en el área de la neurotecnología es una cuestión particularmente importante, pues toca su esencia: fomentar una educación ética”.

Mejorar la situación de discapacidad causada por problemas cerebrales

Durante su conferencia, el investigador valenciano ha hecho hincapié en la utilidad de las neurotecnologías "para mejorar la situación de discapacidad causada por problemas cerebrales" a la que se enfrenta la sociedad humana ahora y en el futuro: "En la actualidad, una de cada cuatro personas acaba sufriendo una discapacidad a causa de enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Es un riesgo mayor que los de sufrir patologías oncológicas o cardiovasculares juntos. Esta situación podrá paliarse gracias al desarrollo de tecnologías que nos permiten leer la actividad cerebral y descodificarla, para así actuar sobre ella y reducir el riesgo de padecer ese tipo de enfermedades".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cinco de las diez enfermedades con mayor repercusión global son enfermedades cerebrales que generan un alto grado de discapacidad. Se estima que las padecen más de quince millones de personas en España, y más de un millón y medio en la Comunitat Valenciana. Las demencias, y entre ellas la enfermedad de alzhéimer (60 % de los casos), constituye el problema con mayor impacto de entre todas las enfermedades neurológicas. El número de personas afectadas en España supera las 700.000 entre los mayores de 40 años. En 2050, este número se habrá duplicado y se acercará a los dos millones de personas (200.000 en la Comunitat Valenciana).

El reto de la UCV en salud cerebral

Así, mantener la funcionalidad del sistema nervioso es la prioridad de la investigación biomédica en el siglo XXI. En pos de ese ambicioso objetivo se ha lanzado la UCV con el proyecto Brain Health and Resilience Valencia Challenge (El desafío de Valencia por la Salud y la Resiliencia Cerebral), programa que codirige Pascual-Leone.

BHR Valencia supone un doble compromiso de la UCV con la sociedad valenciana: por un lado, mantener la capacidad funcional óptima del cerebro en cada persona a lo largo de su vida y prevenir problemas cognitivos, identificando los posibles factores de riesgo de manera temprana; así como promover la resiliencia cerebral para minimizar sus daños en pacientes con patologías neurológicas y psiquiátricas.