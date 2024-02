Las Corts rechaza los "incentivos fiscales" para el regreso de las empresas a Cataluña

De nuevo, Cataluña en el pleno de las Corts, aunque esta vez, con unas mil empresas radicadas en la Comunitat Valenciana que sirven de enlace para el debate. De nuevo, eso sí, para marcar una futurible acción del Gobierno de España. En esta ocasión, sobre el regreso de las compañías que cambiaron su sede social de Cataluña durante el 'procés'. PP y Vox han aprobado una moción reclamando que el Ejecutivo central no ponga en marcha incentivos fiscales para esta vuelta, no imponga sanciones ni cambie la ley de Sociedades de Capital, algo a lo que PSPV y Compromís han votado en contra.

Antes de que el Gobierno central plasme en una medida concreta el acuerdo con Junts para "facilitar y promover" el regreso de estas compañías, las Corts han mostrado su rechazo a algunas de las posibilidades. Entre ellas, la reforma de la ley de Sociedades de Capital, acordada en enero entre socialistas y Junts. Este pacto motivó al PP a presentar una PNL que se ha debatido este miércoles y que, según ha expresado el síndic popular, Miguel Barrachina, "reconoce el fracaso de socialistas y nacionalistas porque ninguna de las 4.000 empresas que se fueron de Cataluña en 2017 quieren volver".

Barrachina ha desgranado la lista de "concesiones" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado a los independentistas catalanes (financiación, inmigración, amnistía o inversiones, ha citado) y ha añadido a estas la "extorsión" para que las sedes sociales de estas empresas vuelvan a Cataluña. "Las casi mil empresas que están en la Comunitat Valenciana no quieren volver", ha insistido el síndic popular. "Es un nuevo capítulo de los socios exóticos de Pedro Sánchez, un nuevo chantaje", le ha secundado el portavoz de Vox, Joaquín Alés.

PP y Vox han cumplido con lo previsto y han apoyado la moción (mayoría suficiente para que saliera adelante) mientras que PSPV y Compromís han votado en contra. Lo han hecho después de presentar enmiendas tratando de reconducir el contenido de la propuesta para centrarse no en Cataluña sino en planes para las pymes o para la reindustrialización de la Comunitat Valenciana, propuestas de modificación que fueron rechazads por el PP.

"Hablar de los valencianos"

"Hay que hablar de los valencianos y las valencianas y por ello ofrecemos un plan de ayuda a la industria", ha explicado el síndic adjunto del PSPV, Toni Gaspar, quien ha contragolpeado a la proposición de Barrachina recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy propuso incentivos fiscales para que esas empresas regresaran, que lo llevó el PP en un programa electoral en Cataluña y que Carlos Mazón se reunirá con la asociación empresarial Foment del treball (la patronal catalana) que pide este mismo plan. "Si Mazón les convence de que renuncien, hablamos", ha añadido.

"Está en las Corts, esto no es el Congreso", ha lamentado por su parte Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís, quien ha lamentado que la primera propuesta sobre economía y empresas de la legislatura por parte del PP fuera "hablar de Cataluña y no de la Comunitat Valenciana". "Deje de venir a hablar aquí de Puigdemont, Sánchez o Yolanda Díaz", ha indicado Mas quien ha pedido a los 'populares' centrarse en "no recortar ni perdonar 400 millones de euros a las concesionarias sanitarias".

Ha sido después de las primeras intervenciones donde se ha fijado posición cuando el debate ha descarrilado hacia otros temas. Ha aparecido por ahí Jaume I, Zubizarreta, el Benidorm Fest, la confluencia a las europeas de Compromís o el proceso de renovación del PSPV. "Somos socialistas, pero también valencianos y defendemos los intereses de los valencianos", había expresado Gaspar. "Muy valencianos, pero van tres candidatos a Madrid y solo volvió una", contestó Barrachina como ejemplo de cómo hablar de las empresas abrió el abanico de temas.