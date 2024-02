Alguna cara de sorpresa ante el panel de salidas de la estación del Norte de València, algún mínimo enfado y cortas esperas. Así está siendo el primer día de la huelga ferroviaria que afecta, principalmente, a los trenes de Cercanías. La jornada ha sido convocada por CCOO como protesta por la anulación de la jornada de 35 horas, pactada inicialmente y, ahora, revocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad.

Esperas, enfados, pero poco más. La estación valenciana mostraba una imagen tranquila esta mañana, bastante cercana a la normalidad; algún usuario se acercaba a las ventanillas o al personal de Adif para resolver dudas, pero sin demasiadas incidencias. Aunque a primera hora, el Ministerio había asegurado el 75 % del servicio en Cercanías, desde las nueve de la mañana, los servicios mínimos se reducían al 50 % en el caso de Cercanías. De hecho, a las 10.30 horas, cuatro de los nueve siguientes trenes tenían la indicación de "Cancelado" al lado; es decir, que uno de cada dos trenes por trayecto se ha cancelado. Los paros han afectado, también, a los usuarios de media distancia, aunque en menor medida.

Personas afectadas

A pesar de la aparente normalidad, alguno de los viajeros se ha llevado una sorpresa. Era el caso de Paula Torres que ha tenido que cambiar sus planes. Es de Massanassa y trabaja en una tienda del centro del ‘cap i casal’. Tenía previsto coger el tren de Gandia a las 11.11 horas e irse a descansar al mediodía antes de regresar al trabajo. “Con la cancelación, se me aprietan los tiempos. Creo que me voy a quedar a comer por aquí para ir más tranquila”, explicaba con cierto enojo en su voz y comunicación no-verbal.

También por cuestiones de trabajo, Alba Pérez, una estudiante universitaria, ha adelantado su salida hacia Gandia. Entra a trabajar a las 19 horas, después de estar estudiando toda la semana en la "gran ciudad". “Suelo salir con el tren de las tres, pero como sabía que había huelga, me he venido antes para no llegar tarde”, explica a Levante-EMV. Ser previsora no la ha librado de la espera y ha tenido que aguardar media hora más de la prevista.

Algunos de los que esperaban en la estación esta mañana, como Tania Ibáñez, ha sufrido la huelga de trenes y las protestas de los agricultores en las carreteras, con los pertinentes cortes de la circulación. Ella vive en Gandia y, esta mañana, tenía que ir al aeropuerto de Valencia a recoger a un familiar procedente de Honduras. "Teníamos que elegir si no poder llegar con el coche o aventurarnos a pillar alguna cancelación de tren -, relataba-. No me importa esperar, pero el chico lleva 20 horas de viajes y apenas ha podido dormir en el avión".

Otros se tomaban la espera con más filosofía, como Vicenta Campos, ciudadana de Benifaió, que esperaba sentada en un banco con su nieto al próximo tren disponible con destino a Xàtiva. La cancelación les ha afectado ya a primera hora de la mañana cuando intentaban llegar a València para hacer una gestión; y, también, al regresar a su pueblo. "Nos toca esperar, aunque al menos al venir el tren no iba excesivamente lleno", contaba con tranquilidad.

Servicio mínimos garantizados

Ante los paros convocados, el Ministerio anunció sobre los servicios mínimos disponibles en sus trenes de Renfe. En el caso de Cercanías, se asegura una disponibilidad del 75 % de los desplazamientos entre las seis y las nueve de la mañana, la 13.30 y las 15.30 horas, así como entre las 18.30 y las 20.30 horas.

En el caso de los trenes de Media Distancia, los servicios mínimos serán durante toda la jornada del 65 %, mientras que en los de Larga Distancia y AVE, se asegura el funcionamiento del 73 % de los desplazamientos.