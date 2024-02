Gil Lázaro amplía la estructura provincial de Vox para reforzar su poder orgánico

Movimientos orgánicos en Vox Valencia. En apenas cinco días la formación ha informado de la creación de dos nuevas comisiones internas, una para impulsar la implantación territorial y otra para coordinar la acción política. Una y otra dependerán del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) que comanda Ignacio Gil Lázaro y estarán presididas por el propio líder provincial del partido y diputado en el Congreso, que redobla así su control del aparato y otorga más peso a los líderes locales en grandes urbes valencianas.

Este viernes se puso en marcha la comisión política, que estará coordinada por el síndic adjunto de Vox en las Corts, Joaquín Alés, y de la que forman parte los tres representantes del partido en el Consell (Vicente Barrera, Elisa Núñez y José Luis Aguirre), los cinco diputados autonómicos por Valencia, los dos de la diputación, así como los concejales del Ayuntamiento de València y los portavoces de los grupos municipales de Alzira, Torrent, Sagunt, Gandia, Montcada, Xàtiva, Pobla de Vallbona, Requena y Ontinyent. También figuran los representantes en el Congreso, Carlos Flores, y en el Senado, Fernando Ballester.

Muchos de estos cargos locales a los que Gil Lázaro otorga ahora una mayor proyección fueron impuestos por el propio líder provincial a las puertas del 28M, generando tensiones entre los equipos que habían estado al frente del proyecto durante la legislatura previa. Ahora no solo entran a formar parte de la comisión política constituida este viernes, sino que algunos asumen el rol de coordinadores de zona, que también se han renovado recientemente.

El alcalde de Nàquera, Iván Expósito (único ayuntamiento en poder de Vox en toda la Comunitat Valenciana); el edil de Gandia, Manuel Millet; el de Xàtiva, Francisco Suárez; y el de la Pobla de Vallbona, Miguel Ángel Huerta, hacen doblete al entrar en la comisión política y ascender a coordinadores de zona.

Objetivo: pleno de candidaturas locales en 2027

Gil Lázaro explicó que el nuevo esquema persigue que la formación gane en "agilidad, operatividad y eficacia". Los integrantes de la comisión elaborarán "documentos, análisis y sugerencias" que elevarán al comité provincial, que se reserva "la última palabra", si bien todos sus miembros forman parte de este nuevo equipo interno.

El modelo no se aplicará a nivel autonómico puesto que Vox no dispone de estructura en esa esfera (se declara partidario de acabar con este modelo territorial) y no tiene por qué replicarse en Alicante o Castellón, detalló Gil Lázaro. "No aspiramos a marcar el camino a nadie", explicó el líder provincial para añadir que la comisión servirá "para que los principales activos del partido se vean las caras e intercambien opiniones".

‼️VOX Valencia constituye la Comisión Política Provincial



Gil Lázaro: “Estabilidad, seriedad y lealtad a las instituciones del pueblo valenciano son nuestras banderas y VOX es precisamente el que garantiza esa estabilidad en aquellas en las que estamos gobernando”. pic.twitter.com/DNct1LqeLp — VOX Valencia (@VOX_Valencia) 9 de febrero de 2024

La constitución de la comisión política se suma a la de implantación territorial y otra similar puesta en marcha hace algunas semanas expresamente en València ciudad. Según Gil Lázaro, estos tres órganos se coordinarán para ampliar la implantación del partido, uno de sus puntos flacos, con el fin último de "presentar candidaturas en los 266 municipios" de la provincia en las elecciones de 2027.