«Las previsiones de precipitación para los próximos meses no son muy optimistas, aunque siempre hay un cierto grado de incertidumbre». Así responde la Confederación Hidrográfica del Júcar cuando se le inquiere por la situación hídrica de la demarcación. Aunque se muestra cauta respecto a futuros escenarios por la falta de lluvia, ya ha adelantado a la segunda semana de marzo la comisión de desembalse. Una decisión nada baladí. Ha empezado, además, a evaluar el estado de infraestructuras para la puesta en marcha de alternativas como el agua saneada de las depuradoras o recurrir a los pozos de sequía.

A la pregunta de si la Comunitat Valenciana podría seguir los pasos de Cataluña, ven «muy poco probable» que lleguen a darse restricciones al uso urbano durante este año. Los principales abastecimientos llegan de acuíferos que tienen una mayor «resistencia» a la sequía. Cosa bien distinta es el suministro para el regadío, que previsiblemente se pueda ver afectado en gran parte de Castellón. «Las predicciones de Aemet no son muy favorables, todavía no se ha iniciado la campaña de riego y partimos de una situación de emergencia en los sistemas Palancia-Los Valles y Cenia-Maestrazgo», explican.

Poca lluvia y mucha calor

«No solo la precipitación está siendo inferior a lo previsto, sino que la temperatura está siendo mucho más alta de lo habitual y esto supone un incremento de necesidades de agua, un aumento de la evaporación y una disminución de la humedad en el suelo», señalan desde la confederación.

Además, inciden desde el área de planificación hidrológica en que la falta prolongada de lluvias «conlleva que las aportaciones a los ríos desde las aguas subterráneas están en niveles bajos». «Incluso precipitaciones medias no supondrían una recuperación significativa en los caudales fluyentes», remarcan.

En el caso del norte de Castellón, los responsables de la confederación hidrográfica ya han mantenido una reunión con los usuarios para conocer de primera mano «su percepción del problema y sus necesidades». Estas medidas de gestión , con el incremento de alternativas hídricas, irán acompañadas de un control y seguimiento para asegurar que las medidas que se apliquen no supongan un empeoramiento del impacto ambiental que ya de por sí puede provocar una sequía y minimizar que sean irreversibles.

¿Cuánto debería llover para dejar atrás el actual estado de emergencia? La respuesta, no por obvia, es menos reveladora: «Se han de llenar los embalses, recargar los acuíferos y recuperar las aportaciones subterráneas a los ríos». «No es fácil prejuzgar el nivel de precipitaciones necesarias y su duración, ya que intervienen muchas variables, pero lo que es incuestionable es que habría de llover mucho y de forma muy persistente», comentan desde la CHJ.

En cualquier caso, subrayan que es difícil lanzar valoraciones sobre la evolución de una sequía, pues el territorio de la demarcación del Júcar es muy extenso. Sus nueve sistemas de explotación tienen sus propias características. En la zona del Sénia y el Palancia, con unos embalses pequeños (Ulldecona, 11 hm³, y Regajo con 6 hm³), su recuperación sería bastante rápida en caso de lluvias abundantes en la cabecera.

Por contra, en el Júcar y el Turia, con unas presas mayores y precipitaciones no tan bajas como en la zona costera, no es probable que se den problemas por el momento. La sequía no es algo ajeno a un territorio como el mediterráneo, especialmente en el sur de la Comunitat Valenciana, donde los embalses del Segura están en un preocupante 18,1 % de su capacidad. Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se destaca que cada episodio es diferente. La última sequía, entrelos años 2014 y 2019, aunque generalizada, afectó más a los sistemas del sur: Serpis, Vinalopó-Alacantí, Marina Baja y Marina Alta. Precisamente este último es el que ahora ha vuelto a entrar en alerta.

En cambio la sequía de 2004-2008 se centró en el Turia y el Júcar. En el caso del Sénia-Maestrat, el embalse de Ulldecona alcanzó sus valores mínimos desde enero hasta octubre de 2018. Ese verano se estuvieron haciendo aportes desde pozos de sequía para complementar el suministro a los agricultores y para evitar la mortandad de peces en la presa. En cuanto al Palancia, habría que remontarse a la década de los años ochenta para encontrar niveles de agua almacenada con valores similares a los actuales.

Depuradoras y desaladoras

Si algo tiene la Comunitat Valenciana para poder hacer frente a escenarios de escasez son recursos no convencionales, como el agua procedente de sus 487 estaciones depuradoras. A día de hoy es la región de Europa que más volumen de reutilización deriva sobre todo al campo, como recoge la última memoria de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales. Fueron 483 los hectómetros cúbicos regeneradosen 2022, de los que 271 volvieron a la circulación con usos agrícolas (94,3 %), recreativos (3,4 %), urbanos (1,3%) e industriales (0,99 %).

En cuanto a la desalación, el Gobierno ha movido ficha esta semana para poder enviar agua marina tratada desde Sagunt a Cataluña por barco. De los 190 hm3 de capacidad de sus ocho plantas, genera solo 99, que destina a partes iguales para riego y abastecimiento. De momento, la confederación ya ha enviado cartas a todos los grandes municipios para que pongan al día sus planes de sequía y activen medidas de ahorro.